رسميًّا.. مرشح وحيد لرئاسة النصر السعودي

ويفتح اليوم الخميس باب الطعون ضد القائمة الأولية المرشحة ليوم واحد فقط من خلال رابط الجمعية العمومية الانتخابية.

وبهذا، يعد المهيدب فائزاً بالتزكية حال لم يُقدم أي طعن ضد قائمته قبل موعد الجمعية العمومية.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن إبراهيم المهيدب يرغب في تدعيم صفوف "العالمي" بأكثر من صفقة خلال الموسم المقبل، وذلك من أجل تجهيز الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

يذكر أن مسلي آل معمر، أعلن الرحيل عن رئاسة مجلس إدارة شركة النصر "غير الربحية"، بنهاية الموسم الرياضي 2023-2024، مع عدم الترشح في الانتخابات.

وكان النصر ودع موسم 2023-2024، دون أي لقب رسمي، بعد أن خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونصف نهائي السوبر المحلي، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.