لا تأمن للأهلي.. 5 كوابيس مرعبة تطارد الزمالك قبل قمة الدوري المصري

يخوض الزمالك اختباراً صعباً حين يحل ضيفاً على منافسه التقليدي الأهلي مساء الاثنين المقبل في الجولة التاسعة للدوري المصري.

ورغم أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 17 نقطة بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا بفارق 5 نقاط كاملة عن الأهلي الذي لم يقدم البداية المثالية، إلا أن هناك عدة كوابيس مرعبة تطارد الفريق الأبيض في لقاء القمة.

الأهلي منافس يجيد العودة

السبب الرئيس في صعوبة هذه المباراة أن الأهلي منافس صعب؛ لأنه دائماً يملك الروح القتالية والقدرة على العودة وتحسين النتائج.

ولم يظهر الأهلي بالمستوى المتوقع في بداية الموسم الحالي، وتعادل مع مودرن سبورت، وغزل المحلة، وإنبي، وخسر أمام بيراميدز ولكنه بدأ استعادة توازنه مؤخراً بالفوز على حساب سيراميكا كليوباترا ثم حرس الحدود.

صحوة الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس أمر يثير مخاوف الزمالك خاصة أنها تزيد صعوبة المباراة.

أفضلية تاريخية

تاريخياً، يتفوق الأهلي بشكل كبير على حساب الزمالك سواء في ألقابه بالدوري المصري أو في لقاءات القمة.

وفاز الأهلي بلقب الدوري 45 مرة مقابل 14 مرة فقط لصالح الزمالك بخلاف أن الأهلي حقق 50 فوزاً من أصل 130 لقاء جمعه بالزمالك في الدوري مقابل 29 انتصارا للفريق الأبيض.

وإجمالاً حقق الأهلي 99 فوزاً في المباريات الرسمية أمام الزمالك من أصل 231 مواجهة قمة بينما حقق الزمالك 53 فوزاً فقط.

تألق مفاجئ للنجوم

شهدت المباريات الأخيرة تألقاً مفاجئاً لبعض نجوم الأهلي وتحديداً محمود حسن "تريزيغيه" الجناح الأيسر الموهوب الذي عاد بعد رحلة احترافية طويلة في أوروبا.

وسجل تريزيغيه 3 أهداف في آخر 3 مباريات، ولعب دوراً كبيراً في انتصارات الفريق الأحمر.

وتحسن أيضاً أداء بعض اللاعبين وعلى رأسهم مروان عطية نجم خط الوسط وياسر إبراهيم العائد لقيادة الدفاع.

أخطاء دفاع الزمالك

واصل دفاع الزمالك ارتكاب الأخطاء الساذجة وهي نقطة تثير مخاوف الفريق الأبيض.

الزمالك استقبل هدفاً في مباراة الجونة الماضية بالدوري المصري بسبب أخطاء واضحة في التمركز والضغط من لاعبي الفريق.

ويعاني الزمالك في مركز خط الوسط المدافع بسبب النقص العددي مع غياب محمد شحاتة وأحمد ربيع ومحمود جهاد منذ فترة طويلة، ومن ثم يترك غياب نبيل عماد "دونغا" تأثيراً سلبياً على الفريق الأبيض.

توابع الهزيمة

النقطة الأخيرة التي تثير مخاوف الزمالك تتمثل في توابع الخسارة إذا حدثت؛ لأنها ستترك أصداء كبيرة وستهز ثقة الجماهير والإدارة في الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

الزمالك كان بمقدوره تجنب خسارة بعض النقاط وخاصة بعد التعادل أمام المقاولون العرب والجونة والهزيمة أمام وادي دجلة؛ وهو الأمر الذي يفجر غضب الجماهير البيضاء.