أقرّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأن فريقه لم يقدم الأداء المطلوب منه من أجل تحقيق الفوز على ريال مايوركا أمس الأحد في افتتاح مشوار الفريقين في الدوري الإسباني.

وعقب التعادل المخيب للآمال، لريال مدريد (1 - 1) أمام مايوركا في الجولة الأولى من مسابقة الليغا، قال كارلو أنشيلوتي إنه شعر في وقت ما بأن فريقه سيخسر المباراة.

وأضاف: "تفادينا الخسارة، كنا سننهزم بالنظر إلى الهجمات المرتدة الخطيرة التي قام بها لاعبو مايوركا في الشوط الثاني والأخطاء الجماعية التي قمنا بها من خلال اللعب المفتوح".

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل (1 - 1) مع مايوركا في مستهل حملة دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، ليعكر صفو الظهور الأول في المسابقة لكيليان مبابي الوافد الجديد لفريق العاصمة.

وأعاد مايوركا فريق ريال مدريد المدجج بالنجوم أمثال مبابي وجود بلينغهام وفينيسيوس جونيور إلى أرض الواقع على ملعب سون مويس.

وبدأ ريال مدريد المباراة بصورة جيدة، وتقدم في النتيجة بفضل تسديدة متقنة من رودريجو مستغلًّا تمريرة بكعب القدم لعبها فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ13.

لكن مايوركا بدأ يشكل خطورة في الهجمات المرتدة، ورغم أن ريال مدريد استحوذ على الكرة، فإنه كان بلا أنياب أو إبداع في الخط الأمامي.

وتصدى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد لثلاث فرص ببراعة ليحافظ على تقدم فريقه، لكن فيدات موريكي أدرك التعادل بضربة رأس مستغلًّا ركلة ركنية في الدقيقة الـ53.

وصمد صاحب الأرض أمام ضغط ريال الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع فيرلان مندي ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "لقد بدأنا المباراة بشكل مثالي، ولكن في الشوط الثاني افتقدنا إلى التوازن، كان من الممكن أن نخسر المباراة؛ لأننا استقبلنا هجمات مرتدة وعرضيات خطيرة من مايوركا".

وتابع: "علينا أن نصلح أشياء عدة لندافع بشكل أفضل. نحن فريق هجومي، ولكن التوازن ضروري، وأعترف أن الجانب الدفاعي لم يكن جيدًا، واجهنا صعوبة في الضغط عندما فقدنا الكرة، إنها مشكلة في السلوك أثبت أن الفريق يعاني؛ لأنه كان منفتحًا أكثر مما يجب".

ويخوض ريال مدريد أول مباراة في الليغا على ملعبه في الموسم الجديد، عندما يستقبل الأحد المقبل بلد الوليد لحساب الجولة الثانية.