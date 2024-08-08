بات اللاعب المغربي جمال الشماخ على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوف الأهلي المصري في الموسم المقبل.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ" إرم نيوز" إن هناك اتفاقا شبه نهائي تم بين إدارة القلعة الحمراء ونادي حسنية أغادير المغربي يقضي بانتقال اللاعب للفريق الأحمر.

وأشار إلى أن الساعات القليلة القادمة ستشهد الاتفاق على بعض الأمور التعاقدية الخاصة ببنود متغيرة في عقد اللاعب، موضحًا أن إدارة النادي أبدت مرونة في رحيل اللاعب.

وكان عبد الهادي السكتيوي المدير الفني لفريق حسنية أغادير أبدى رفضه التام لرحيل اللاعب عن صفوف النادي المغربي.

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وامتنع جمال الشماخ عن خوض التدريبات الجماعية للضغط على إدارة ناديه لمغادرة الفريق إلى الأهلي المصري قبل نهاية عقده في صيف 2025.

ويسعى الأهلي لضم اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاماً في الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى بعد الإصابة التي تعرض لها التونسي علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس.

ولم يجدد الأهلي عقد لاعبه علي معلول الذي انتهى بشكل رسمي مع الفريق، بينما ظهر اللاعب خلال الساعات الماضية في تدريبات الفريق الأحمر لخوض برنامجه العلاجي.

وتعاقد الأهلي مع صفقة وحيدة حتى الآن بضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة بأحقية شراء عقده عقب نهاية الموسم.