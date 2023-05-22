البولندي مارتشينياك حكمًا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، إن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم في ديسمبر كانون الأول الماضي، سيدير نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

وأصبح مارتشينياك (42 عاما) أول حكم بولندي يدير مباراة نهائية لكأس العالم في فوز الأرجنتين بركلات الترجيح على فرنسا في الدوحة، وأشاد خبراء على نطاق واسع بطريقة تعامله مع المباراة.

وسيضم نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في إسطنبول في العاشر من يونيو حزيران نفس طاقم الحكام الذي أدار نهائي كأس العالم، حيث سيساعده الثنائي البولندي بافل سوكولنيتسكي وتوماش ليستكيفيتش.