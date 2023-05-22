البولندي مارتشينياك حكمًا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الإثنين، إن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم في ديسمبر كانون الأول الماضي، سيدير نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.
وأصبح مارتشينياك (42 عاما) أول حكم بولندي يدير مباراة نهائية لكأس العالم في فوز الأرجنتين بركلات الترجيح على فرنسا في الدوحة، وأشاد خبراء على نطاق واسع بطريقة تعامله مع المباراة.
وسيضم نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام في إسطنبول في العاشر من يونيو حزيران نفس طاقم الحكام الذي أدار نهائي كأس العالم، حيث سيساعده الثنائي البولندي بافل سوكولنيتسكي وتوماش ليستكيفيتش.
وأدار مارتشينياك ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بما في ذلك فوز سيتي 4-صفر على ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي، وتعادل إنتر دون أهداف مع بورتو في دور الستة عشر.
وستكون هذه المرة الأولى التي يدير فيها مارتشينياك نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كان الحكم الرابع في نسخة 2018 حين فاز ريال على ليفربول.
وسيدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما يوم 31 مايو على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بالمجر.
في حين سيدير الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين فيورنتينا وويستهام يوم 7 يونيو على ملعب فورتونا أرينا في براغ عاصمة التشيك.