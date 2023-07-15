غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد يتدرب بقميص النصر السعودي (فيديو)

القميص رقم 7

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد ذكرت قبل أسابيع أن مانشستر يونايتد يفكر في منح غارناتشو، القميص رقم 7 الأسطوري.

وأوضحت الصحيفة أن "مانشستر يونايتد يفكر في منح غارناتشو قميصه الأسطوري رقم 7 مع استمرار الصعود الكبير للشاب الموهوب في خلافة كريستيانو رونالدو".

وظهر الجناح، البالغ من العمر 18 عامًا فقط، لأول مرة مع مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في أبريل 2022، وأصبح منذ ذلك الحين لاعبًا أساسيًا بلا منازع تحت قيادة إيريك تين هاغ.

ويرتدي غارناتشو حاليًا القميص رقم 49 مع مانشستر يونايتد، وسجل ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي.

وشارك غارناتشو في 37 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم المنقضي، سجل فيها 6 أهداف وصنع 6 خلال 1450 دقيقة.

وذكرت "ديلي ميل" أن غارناتشو، الذي وقع عقدًا مدته خمس سنوات في أبريل "يمكن أن يُمنح هذا الشرف"، وسيصبح أول مراهق يحمل هذا الرقم منذ رونالدو في 2003.