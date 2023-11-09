العامري فاروق
العامري فاروقمتداولة

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

النادي الأهلي أعلن في بيان عن مرور نائب رئيسه بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشقى مباشرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد مروره بوعكة صحية مؤخرًا.

كان النادي الأهلي أعلن في بيان عن مرور نائب رئيسه بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشقى مباشرة.

وقال شوبير عبر أون تايم سبورتس :"خضع العامري فاروق لـ 4 عمليات جراحية، هي شفط نزيف المخ وقسطرة مخية ودرنقة لبعض البؤر وعملية أخرى في السابق بسبب جلطة".

العامري فاروق
نقل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي للمستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ

وتابع :"تم نقل إلى المستشفى بعدما سقط أثناء ممارسة عمله في النادي الأهلي في درجة وعي 3 من أصل خمس عشرة وهو مازال في غيبوبة لكن الحالة مستقرة".

وواصل :"القلب كان متوقفًا عن العمل لكن بعد التعامل الطبي مع الأمر عاد من جديد".

وقطع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إجازته خارج مصر وعاد مباشرة إلى القاهرة من أجل الاطمئنان على العامري فاروق.

العامري فاروق
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وتواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارة الزمالك في المستشفى للاطمئنان على نائب رئيس الأهلي في ظل تحسن علاقة الناديين مؤخرا.

كما أعلن الزمالك عبر بيان رسمي أمنياته بالشفاء للعامري.

وسبق للعامري فاروق الذي يشغل منصب نائب رئيس الأهلي حاليًّا أن تولى منصب وزير الرياضة في مصر لبضع سنوات، كما انتخب عضوًا بمجلس إدارة الأهلي لأكثر من دورة.

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