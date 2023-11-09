كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد مروره بوعكة صحية مؤخرًا.

كان النادي الأهلي أعلن في بيان عن مرور نائب رئيسه بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشقى مباشرة.

وقال شوبير عبر أون تايم سبورتس :"خضع العامري فاروق لـ 4 عمليات جراحية، هي شفط نزيف المخ وقسطرة مخية ودرنقة لبعض البؤر وعملية أخرى في السابق بسبب جلطة".