سوبوسلاي يقود ليفربول لفوز عسير على آرسنال وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

انفرد نادي ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا وصعبًا بنتيجة (1-0) على منافسه آرسنال، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وواجه ليفربول، حامل لقب البريميرليغ، منافسة شرسة من فريق آرسنال طوال لقاء القمة، الذي شهد تسديدًا كثيفًا على المرميين ولكن دون ثمرة في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي بفضل التألق الدفاعي من كلا الفريقين.

واستمرت وتيرة المباراة بالوتيرة المحتدمة نفسها في الشوط الثاني، حيث أهدر الفريقان عدة فرص سانحة للتسجيل، تدخل دومينيك سوبوسلاي، الذي قلب موازين المواجهة.

وفي الدقيقة 82، حسم سوبوسلاي نتيجة المواجهة لصالح "الريدز"، بتسديدة صاروخية رائعة من ضربة حرة مباشرة، سددها بقوة وبالقدم اليمنى، لتهز الشباك ويتحول إلى بطل المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، محققًا العلامة الكاملة، حتى الآن.

بينما توقف رصيد آرسنال عند 6 نقاط، ليهبط إلى المركز الثالث في الترتيب.