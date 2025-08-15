عرض نيوم يرعب الأهلي المصري

أثار نادي نيوم الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين مخاوف إدارة الأهلي المصري بعدما أبدى اهتمامه بضم أحد نجوم الفريق الأحمر.

ويرغب نادي نيوم في تدعيم صفوفه بشكل مميز بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه بجانب بعض الصفقات القوية على رأسها ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي الأسبق.

أخبار ذات علاقة 5 إشارات تنذر بنسخة مرعبة من الأهلي المصري

وبحسب الصحفي أبو المعاطي زكي فإن إدارة نيوم ترغب في ضم اللاعب المالي أليو ديانغ نجم خط وسط الأهلي المصري.

وأشار إلى أن هناك تواصلا حدث بين أحمد يحيى وكيل اللاعبين وأحمد حجازي مدافع نيوم السعودي من أجل معرفة إمكانية الحصول على خدمات ديانغ.

ويرتبط ديانغ بعقد مع الأهلي المصري حتى شهر يونيو المقبل، ولم يجدد عقده مع الفريق الأحمر حتى الآن.

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري يرفض عرضاً سعودياً لبيع أليو ديانغ

وسبق أن لعب ديانغ في صفوف الخلود السعودي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي قبل عودته للأهلي.

وأبدى نادي نيوم رغبته في تقديم عرض قيمته 3.5 ملايين دولار أمريكي من أجل اقتناص خدمات لاعب الوسط الدولي المالي.

أخبار ذات علاقة معلومات خاطئة.. مفاجأة مدوية حول عدم اعتماد ريبيرو على ديانغ (فيديو)

وانضم ديانغ إلى الأهلي في صيف 2019 قادماً من مولودية الجزائر وساهم في تحقيق عدة بطولات مع الفريق.