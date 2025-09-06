أول خلاف بين جون إدوارد ومدرب الزمالك فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك المصري عن نشوب أول خلاف بين يانيك فيريرا المدير الفني للفريق وجون ادوارد المدير الرياضي.

أخبار ذات علاقة أكبر أزمة تهدد جون إدوارد منذ بداية عمله في الزمالك

وكان جون إدوارد قد أصر على التعاقد مع يانيك فيريرا مطلع هذا الموسم، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط، حلف المصري البورسعيدي المتصدر بـ11 نقطة، بعد أن فقد فرصة تصدره منفردًا، عقب الهزيمة في الجولة الماضية أمام وداي دجلة.

أخبار ذات علاقة موعد مشاركة صفقة الزمالك الجديدة مع الفريق

أول خلال بين جون وفيريرا

قال مصدر داخل النادي الأبيض في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الأزمة بين جون إدوارد ويانيك فيريرا، بسبب طلب المدير الفني التعاقد مع مهاجم لتدعيم هجوم الفريق في يناير المقبل.

وتابع أن جون إدوارد رفض طلب المدرب البلجيكي، نظرا إلى وجود 5 مهاجمين في الفريق، وهم عدي الدباغ وناصر منسي وعمرو ناصر وأحمد شريف وسيف الدين الجزيري، فلا داعي للتعاقد مع مهاجم سادس.

أخبار ذات علاقة هل وقعت للأهلي؟.. جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك

وأضاف أن فيريرا أكد لجون أن الخماسي لم يحققوا أهدافه في طريقة اللعب ولم يسجلوا أهدافًا بسهولة من الفرص التي تتاح لهم.

وأتم أن الثنائي غادروا الجلسة دون وجود أي اتفاق سواء بالموافقة على طلب المدرب أو الرفض.