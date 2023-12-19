ديلي ميل: فاران حريص على البقاء مع مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران حريص على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد لموسم آخر.
وبدأ فاران مباراته الثامنة فقط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في التعادل السلبي أمام ليفربول يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.
وعاد فاران للمشاركة مع مانشستر يونايتد وسط أزمة دفاعية، حيث يغيب ليساندرو مارتينيز وهاري ماغواير بسبب الإصابات.
كما يغيب تيريل مالاسيا وكاسيميرو وكريستيان إريكسن وماسون ماونت وأماد ديالو بسبب الإصابات.
وشارك فاران في خسارة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 7 أسابيع للإصابة.
وبحسب "ديلي ميل" فإن فاران البالغ من العمر 30 عاما لا يزال حريصًا على البقاء في أولد ترافورد رغم أنه شارك في 14 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.
وانتقل فاران من ريال مدريد لمانشستر يونايتد في 2021 مقابل 42 مليون يورو، وقالت "ديلي ميل" إنه تم الإعلان في البداية أن مدة العقد 4 أعوام، قبل أن يتبين أن مدة العقد 3 أعوام مع إمكانية التمديد لعام رابع.
وكشفت الصحيفة أن فاران يأمل في تفعيل بند التمديد لمدة عام واحد في عقده، والذي من شأنه أن يمدد بقاءه في أولد ترافورد حتى صيف 2025.
وأشارت إلى أنه لا يُعتقد أن مانشستر يونايتد يرغب في تفعيل خيار بقاء فاران، ما يفتح احتمال مغادرة اللاعب مجانا في الصيف المقبل.
ويُسمح للاعب بالتفاوض مع أندية أخرى دون موافقة ناديه مع تبقي 6 أشهر على نهاية عقد اللاعب؛ ما يعني أنه سيكون بإمكان فاران التفاوض مع أي ناد بداية من الشهر المقبل.
وفي وقت سابق ذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن فاران ظهر على رادار ريال مدريد لتعويض الغياب الطويل للمدافع النمساوي ديفيد ألابا.
وتعرض ألابا لقطع في الرباط الصليبي؛ ما يعني غيابه لعدة أشهر وربما يكون موسمه قد انتهى.
وانضم ألابا لزميليه تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو اللذين تعرضا لقطع في الرباط الصليبي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فقد سبق أن لعب فاران 360 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 17 هدفا وصنع 7.