ديلي ميل: فاران حريص على البقاء مع مانشستر يونايتد

وكشفت الصحيفة أن فاران يأمل في تفعيل بند التمديد لمدة عام واحد في عقده، والذي من شأنه أن يمدد بقاءه في أولد ترافورد حتى صيف 2025.

وأشارت إلى أنه لا يُعتقد أن مانشستر يونايتد يرغب في تفعيل خيار بقاء فاران، ما يفتح احتمال مغادرة اللاعب مجانا في الصيف المقبل.

ويُسمح للاعب بالتفاوض مع أندية أخرى دون موافقة ناديه مع تبقي 6 أشهر على نهاية عقد اللاعب؛ ما يعني أنه سيكون بإمكان فاران التفاوض مع أي ناد بداية من الشهر المقبل.

وفي وقت سابق ذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن فاران ظهر على رادار ريال مدريد لتعويض الغياب الطويل للمدافع النمساوي ديفيد ألابا.

وتعرض ألابا لقطع في الرباط الصليبي؛ ما يعني غيابه لعدة أشهر وربما يكون موسمه قد انتهى.

وانضم ألابا لزميليه تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو اللذين تعرضا لقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فقد سبق أن لعب فاران 360 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 17 هدفا وصنع 7.