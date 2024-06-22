ثروت سويلم يرد على تهديدات الزمالك بتقديم شكوى ضده

رد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، على تهديدات نادي الزمالك بتقديم شكوى ضده؛ بسبب التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق، بعد البيان الذي لوّحت خلاله بعدم خوض لقاء القمة ضد الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

وقرر الزمالك تقديم شكوى رسمية ضد ثروت سويلم؛ بسبب تصريحاته التي ترى فيها الإدارة تقليلا وانتقاصا من الزمالك، وفيها هجوم وتعرض بسوء للنادي.

وقال سويلم في تصريحاته: "لا أعلم لماذا يقحم المتحدث الرسمي للزمالك أندية أخرى في الحديث؟ هل توجد منافسة حاليًّا على لقب الدوري.. مع احترامي للزمالك فهو خارج صراع المنافسة وبالتالي لا يوجد دافع للمطالبة بترتيب المباريات بشكل معين وفقًا للقرعة في بداية الموسم".