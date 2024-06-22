ثروت سويلم يرد على تهديدات الزمالك بتقديم شكوى ضده
رد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، على تهديدات نادي الزمالك بتقديم شكوى ضده؛ بسبب التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق، بعد البيان الذي لوّحت خلاله بعدم خوض لقاء القمة ضد الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.
وقرر الزمالك تقديم شكوى رسمية ضد ثروت سويلم؛ بسبب تصريحاته التي ترى فيها الإدارة تقليلا وانتقاصا من الزمالك، وفيها هجوم وتعرض بسوء للنادي.
وقال سويلم في تصريحاته: "لا أعلم لماذا يقحم المتحدث الرسمي للزمالك أندية أخرى في الحديث؟ هل توجد منافسة حاليًّا على لقب الدوري.. مع احترامي للزمالك فهو خارج صراع المنافسة وبالتالي لا يوجد دافع للمطالبة بترتيب المباريات بشكل معين وفقًا للقرعة في بداية الموسم".
وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية: "كل الاحترام لكل الأندية، كنت عائدًا من الحج، وكانت نيتي ألا أتحدث عن الدوري المصري ولا أعرف الأمور كيف كانت تسير، وكنت أريد عمل مداخلة لكي أقول عن الذي رأيته في الحج وأشيد بالذي حدث هناك".
وأضاف: "تفاجأت أنهم تحدثوا معي عن الزمالك ورابطة الأندية، وكل الاحترام والتقدير للزمالك وعامر حسين، أخطر الفرق كلها بالمؤجلات منذ فبراير الماضي".
وتابع: "عامر حسين لن يميز أحد الأندية الـ18، وهي في مستوى واحد، كل نادٍ مشارك في أي بطولة يتم تأجيل مباريات له".
وأردف: "قد يكون هناك تجاوز أو خطأ مني عندما قلت الزمالك لا ينافس على الدوري، وهذا عدم توفيق مني وكنت غير جاهز للحديث، لست من أحدد من ينافس ومن لا ينافس في الدوري، وهذا ليس تقليلًا من نادي الزمالك، والنادي يستطيع تقديم شكوى ضدي في مجلس النواب باعتباري نائبًا فيه عن محافظة الشرقية".
وبشأن ما هو الموقف المتعلق برابطة الأندية في حالة عدم خوض الزمالك مباراة القمة؟ أوضح: "الجدول معلن للأندية من شهر فبراير الماضي، وكان معروفا أن مباراة القمة ستقام في هذا الموعد".
وأشار: "نحن دولة محترمة وملتزمون بالجدول الموضوع، ولا يوجد شيء اسمه لن ألعب هذه المباراة، نحن في دولة وجمهورية جديدة، حال عدم خوض المباراة، هناك خصم نقاط".
وأوضح: "لا أعلم ماذا تقول اللائحة في الوقت الحالي بالتحديد، لكن الأبيض سيعاقب وفقا للائحة".
وأخيرا عن شكوى الزمالك ضده أمام الرابطة، قال: "يمكنهم فعل ذلك أيضا في مجلس النواب باعتباري عضوا برلمانيا، أو في محافظة الشرقية التي أنتمي لها، كل أعضاء مجلس إدارة الزمالك محترمون كما أكدت".