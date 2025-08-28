اتحاد الكرة يشعلها.. "معركة كبرى" قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

أشعل الاتحاد المصري لكرة القدم أجواء القمة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز قبل أن تبدأ، بعدما اقترب من الإعلان عن استقدام طاقم تحكيم أجنبي مثير للجدل لإدارة اللقاء المرتقب.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي مساء السبت المقبل على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

حكم مثير للجدل يعود من جديد

لجنة الحكام برئاسة الكولومبي أوسكار رويز خاطبت الاتحادات الأوروبية الكبرى لترشيح حكام أصحاب خبرة لإدارة المباراة، قبل أن تستقر على الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس.

ورغم أن اللجنة وصفت الحكم بأنه يتمتع بسيرة ذاتية قوية، إلا أن تسريب أخبار، باختياره فجّر موجة اعتراض واسعة داخل نادي بيراميدز، الذي أبدى تحفظاً شديداً على إسناد المباراة إليه، مؤكداً أنه ينتظر الإعلان الرسمي من اتحاد الكرة قبل اتخاذ موقفه النهائي.

شبح مباراة الموسم الماضي

اعتراض بيراميدز لم يأت من فراغ، فالحكم نفسه كان قد أدار مواجهة الفريقين الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-2، وشهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح حسين الشحات رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت أنه هو من ارتكب المخالفة.

القرار حينها أشعل غضب بيراميدز وجماهيره، ووُصف بأنه "فضيحة الموسم"، وهو ما جعل عودة الحكم نفسه لإدارة القمة المرتقبة هذا الموسم بمثابة صب الزيت على النار.

تمسك اتحاد الكرة بالحكم يثير تساؤلات

قرار لجنة الحكام المنتظر باستقدام روخاس أثار تساؤلات عديدة، خصوصاً أن الاتحاد كان بإمكانه اختيار حكم أوروبي آخر لتجنب تكرار الجدل.

لكن الاتحاد تمسك بقراره، ما اعتبره كثيرون بمثابة إعلان صريح لفتح "معركة كبرى" بينه وبين بيراميدز، الذي يترقب الموقف النهائي بحذر شديد.

الأهلي من جانبه لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، مكتفياً بالتركيز على التحضيرات الفنية بقيادة خوسيه ريبيرو، الذي يرى المباراة محطة مهمة في سباق المنافسة على القمة.

مواجهة تحمل أكثر من معنى

اختيار الحكم روخاس يضيف بعداً مشتعلاً للمباراة، إذ يتحول اللقاء من مجرد صراع كروي إلى معركة تحمل أبعاداً إدارية وتحكيمية قد تمتد لما بعد صافرة النهاية.

الأهلي يدخل اللقاء وهو يسعى لتعزيز انطلاقته القوية في الدوري وحصد النقاط الثلاث، أما بيراميدز يرى أن المواجهة فرصة للرد على هزيمة الموسم الماضي وتصحيح صورته أمام منافس مباشر على اللقب.

اعتراض جاهز من بيراميدز

من المنتظر أن يرسل نادي بيراميدز، احتجاجًا، على الحكم الإسباني حال الإعلا عن تعيينه من جانب لجنة الحكام المصرية، وسيقوم بطلب تعيين حكم أخر خلال الساعات القادمة لإدارة المباراة.