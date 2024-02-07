ريال مدريد يحسم مستقبل لوكاس فاسكيز

كشفت صحيفة "آس" عن وجود نية لدى إدارة ريال مدريد، بتجديد تعاقد لوكاس فاسكيز، نجم الفريق، بسبب تألقه ومستواه المرتفع الفترة الماضية.

وينتهي عقد فاسكيز مع الميرنغي، بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا في 30 يونيو 2024، وتدرس الإدارة تمديد بقائه بعد أدائه الرائع وخاصة في مركز الظهير الأيمن، منذ إصابة داني كارفخال.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأربعاء: "لعب فاسكيز أساسياً أمام ريال بيتيس، وأونيون برلين، وفياريال وديبورتيفو ألافيس، وقد سجل أمام ألافيس هدف الفوز بالدقيقة 92".