ريال مدريد يحسم مستقبل لوكاس فاسكيز
كشفت صحيفة "آس" عن وجود نية لدى إدارة ريال مدريد، بتجديد تعاقد لوكاس فاسكيز، نجم الفريق، بسبب تألقه ومستواه المرتفع الفترة الماضية.
وينتهي عقد فاسكيز مع الميرنغي، بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا في 30 يونيو 2024، وتدرس الإدارة تمديد بقائه بعد أدائه الرائع وخاصة في مركز الظهير الأيمن، منذ إصابة داني كارفخال.
وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأربعاء: "لعب فاسكيز أساسياً أمام ريال بيتيس، وأونيون برلين، وفياريال وديبورتيفو ألافيس، وقد سجل أمام ألافيس هدف الفوز بالدقيقة 92".
وأضافت: "بعد فترة إصابته وابتعاده عن المشاركة في كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم بالسعودية، عاد لوكاس للعب في مباراة خيتافي وصنع الهدف الأول لخوسيلو مع إحصائيات جيدة للغاية، أبرزها 82 لمسة للكرة، 4 منها داخل منطقة جزاء الخصم وفاز بـ3 التحامات ثنائية من أصل 4، بنسبة نجاح 75%، ولم يرتكب أي خطأ".
وتابع: "في الديربي أخيراً أمام أتلتيكو مدريد قدّم مستوى عاليا للغاية دفاعيا مع غيابات عدة كان يُعاني منها ريال مدريد بخط دفاعه مثل توني روديغر، ودافيد ألابا وإيدير ميليتاو".
وشددت الصحيفة: "سياسية ريال مدريد بتجديد عقود اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 30 فما فوق، هي التجديد لسنة واحدة فقط، لكن قد يتم تجديد عقد لوكاس لموسمين حتى 2026، وسيتم حسم القرار بهذا الشأن مع نهاية الموسم".
وتمكن فاسكيز من خلال 22 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم من تسجيل هدف واحد، وتقديم 4 تمريرات حاسمة.
فاسكيز، البالغ 32 عامًا، يلعب مع الفريق الأول لريال مدريد، منذ عام 2015، بعد أن تمت إعارته إلى إسبانيول لمدة موسم واحد، وتوج بالعديد من الألقاب مع الميرنغي، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات وكأس العالم للأندية في 3 مرات.