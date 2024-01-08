كلوب يشيد بتألق لاعبي ليفربول في غياب العناصر الأساسية

وذهب ليفربول إلى شمال لندن دون لاعبه الدولي محمد صلاح، الذي انضم إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، ودون لاعب الوسط المقاتل واتارو إندو الذي انضم لليابان للمشاركة في كأس آسيا.

كما غاب نجم الدفاع وقائد الفريق فيرجيل فان دايك بسبب المرض.

وغاب أيضًا عن المباراة دومينيك سوبوسلاي وأندرو روبرتسون وكوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا وستيفان بايشيتش وجويل ماتيب للإصابة.

وقال كلوب للصحفيين: "هذا فريق كرة قدم جيد حقًّا افتقدناه. كرة القدم هكذا. في بعض الأحيان يكون الفريق متكاملًا ومتاحًا، وهذا أمر نادر الحدوث للغاية، وفي بعض الأحيان لا تكون الكثير من العناصر متاحة، أنا سعيد للغاية.

"في الشوط الأول كان بإمكانك أن ترى أن الأمور لم تكن جيدة. لم يكن ذلك بسبب وجود لاعبين جدد أو أي شيء آخر بل كان التوقيت سيئًا وهذا لا يساعد.

"قلت للاعبين في الاجتماع قبل المباراة: البشر هكذا. إنها مباراة صعبة، لا أحد يأتي إلى آرسنال ويفوز بسهولة".