كلوب يشيد بتألق لاعبي ليفربول في غياب العناصر الأساسية
حرص الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على الإشادة بلاعبيه لتحملهم المسؤولية في غياب عناصر أساسية بعد الفوز بهدفين دون رد، على منافسه آرسنال ليشق طريقه للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد.
وذهب ليفربول إلى شمال لندن دون لاعبه الدولي محمد صلاح، الذي انضم إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، ودون لاعب الوسط المقاتل واتارو إندو الذي انضم لليابان للمشاركة في كأس آسيا.
كما غاب نجم الدفاع وقائد الفريق فيرجيل فان دايك بسبب المرض.
وغاب أيضًا عن المباراة دومينيك سوبوسلاي وأندرو روبرتسون وكوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا وستيفان بايشيتش وجويل ماتيب للإصابة.
وقال كلوب للصحفيين: "هذا فريق كرة قدم جيد حقًّا افتقدناه. كرة القدم هكذا. في بعض الأحيان يكون الفريق متكاملًا ومتاحًا، وهذا أمر نادر الحدوث للغاية، وفي بعض الأحيان لا تكون الكثير من العناصر متاحة، أنا سعيد للغاية.
"في الشوط الأول كان بإمكانك أن ترى أن الأمور لم تكن جيدة. لم يكن ذلك بسبب وجود لاعبين جدد أو أي شيء آخر بل كان التوقيت سيئًا وهذا لا يساعد.
"قلت للاعبين في الاجتماع قبل المباراة: البشر هكذا. إنها مباراة صعبة، لا أحد يأتي إلى آرسنال ويفوز بسهولة".
وبعد أن حجز بالفعل مقعده في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وبلوغ دور الستة عشر في الدوري الأوروبي، أطاح متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بآرسنال من كأس الاتحاد بفضل هدف ياكوب كيفيور بالخطأ في مرماه بينما سجل لويس دياز الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأشار المدرب الألماني: "استمتع اللاعبون بالمباراة على الأقل في الشوط الثاني. البقاء في مباراة بدت في الشوط الأول بهذه الطريقة، ثم التطور وتقديم أداء جيد هو أمر مميز للغاية. خاصة مباراة خارج الأرض".
ويستضيف ليفربول منافسه فولهام في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة على ملعب آنفيلد بعد غد الأربعاء.