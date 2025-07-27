مفاجأة جديدة.. تيدي أوكو يعرض أموالا على الزمالك

كشفت مصادر عن تطورات مفاجأة في أزمة الفرنسي تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، مع نادي الزمالك، حيث كان اللاعب أنهى إجراءات انضمامه للفريق الأبيض قبل تراجعه.

وخضع أوكو إلى الفحوصات الطبية الشاملة مع الزمالك قبل أسابيع، وكان من المفترض أن يتمم انتقاله مع الزمالك، لكن حدث تغير مفاجئ في الصفقة.

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وذكرت تقارير أخيرة أن الزمالك يجهز ملفًا كاملًا بعقود تيدي أوكو والتي وقع عليها النادي مع لوزيرن السويسري، بجانب توقيع اللاعب على بعض الأوراق الخاصة بموافقته على الانضمام للفريق.

وأوضحت التقارير أن الزمالك هو من يملك حق تحديد مصير أوكو والقصة أشبه بصفقة الغابوني الراحل آرون بوبيندزا، وفي حالة توقيع اللاعب لأي ناد آخر سيقدم الزمالك شكوى ضده.

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وأصدر ماريوس هابيامبيري، وكيل تيدي أوكو، بيانًا ينتقد فيه إدارة النادي الأبيض، قائلًا إن الاتفاق الثلاثي ليس عقد عمل، ولكن في هذا الاتفاق يكون اللاعب والنادي الحالي والنادي الذي يرغب في شراء اللاعب هم الأطراف الثلاثة الموقعة، مثل هذا الاتفاق يتطلب استكمال بضع خطوات أساسية حتى يُعتبر الانتقال قانونيًا.

وشدد على تيدي أوكو أوضح بشكل علني وصريح أنه لن يلعب أبدًا لنادي الزمالك، مؤكدا أن اللاعب لم يوقع لأي نادٍ آخر، عكس الشائعات المنتشرة مؤخرًا، ولا يزال لاعبًا في صفوف نادي لوزيرن.

وقالت المصادر ردًّا على وكيل اللاعب، إن لم يكن النادي الأبيض على حق في خطواته التي يقوم بها لحماية حقوقه، لماذا تقدم تيدي أوكو برغبة في عرض أموال على الزمالك لحل الأزمة الحالية؟، هذا الأمر يؤكد أن القلعة البيضاء لديها كل الحق في اتخاذ أي خطوات مقبلة ضد اللاعب حال توقيعه لأي ناد آخر.

ولعب تيدي لكل من لوهافر الرديف وليل الرديف وبولوني في فرنسا، ثم انتقل للوزيرن السويسري في 2023 وقضى الموسم الماضي معارًا للوزان السويسري.

الجناح صاحب الـ 27 عامًا سجل 10 أهداف وصنع 7 في 42 مباراة الموسم الماضي مع لوزان السويسري.