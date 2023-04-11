الأهلي المنتشي بكأس مصر يستعد لتعزيز تصدره للدوري الممتاز
يسعى الأهلي، المنتشي بالتتويج بكأس مصر لكرة القدم، لتعزيز تصدره للدوري المصري الممتاز، الذي لم يحققه في آخر موسمين، وذلك عندما يستضيف فاركو في مباراة تبدو صعبة، يوم الجمعة المقبل.
ويتصدر الأهلي الدوري وله 47 نقطة من 19 مباراة، ويتقدم بنقطتين على فيوتشر الذي خاض 22 مباراة، لكنه قد يتصدر المسابقة ولو بشكل مؤقت عندما يواجه غزل المحلة غدا الأربعاء في افتتاح الجولة.
ويدخل الأهلي مواجهة فاركو بعد فوزه 2-1 على بيراميدز ليحقق كأس مصر للمرة 38 في تاريخه أمس الإثنين، وهو اللقب الثاني للمدرب مارسيل كولر مع الفريق بعد التتويج بكأس السوبر على حساب الزمالك.
ووعد المدرب السويسري جماهير فريقه باستعادة لقب الدوري لرسم البسمة على وجههم بعدما وصفهم بأنهم "أصحاب الفضل في الانتصارات".
وأضاف بعد التتويج بكأس مصر: "سعيد بدعم المشجعين لنا. أهدي لهم لقب الكأس وأعدهم بالمزيد في الفترة المقبلة".
ويسابق الأهلي الزمن لتجهيز محمود متولي وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وتعافيهم من الإصابة، بينما تلقى ضربة بعد إصابة المدافع رامي ربيعة، الذي عاد للتشكيلة الأساسية في الفترة الأخيرة.
ويدخل فاركو المباراة بعدما حصل على دفعة معنوية هائلة عقب فوزه 3-2 أمام الاتحاد السكندري أمس الإثنين، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة من 24 مباراة في المركز الثامن.
وقال طارق العشري مدرب فاركو "لدينا مباراة صعبة أمام متصدر الدوري وبطل الكأس. سيكون علينا إغلاق المساحات ضد الأهلي لامتلاكه مفاتيح لعب متعددة ولديه معنويات مرتفعة بعد نتائجه الإيجابية مؤخرا".
ويعيش فاركو حالة من التألق أيضًا مع العشري ولم يتعرض لأي خسارة في آخر تسع مباريات، وجاءت خسارته 2-1 أمام الأهلي في الدور الأول بعد هدف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
مدرب جديد للزمالك؟
سيحاول الزمالك تحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعد فترة طويلة من التراجع، عندما يواجه حرس الحدود متذيل الترتيب يوم الخميس.
ويتولى مدحت عبد الهادي تدريب الزمالك بشكل مؤقت، بينما ذكرت تقارير أن النادي اقترب من إعلان التعاقد مع خوان كارلو أوسوريو، وربما يظهر أمام الحدود سواء على مقاعد البدلاء أو في المدرجات.
وكان فوز الزمالك 1-صفر على البنك الأهلي يوم الأحد، هو الأول للفريق في أربع مباريات، حيث حصد قبلها نقطة من ثلاث مباريات.
وستنطلق مباريات الجولة غدا الأربعاء حيث يستضيف غزل المحلة منافسه فيوتشر، ويلعب الداخلية مع سيراميكا كليوباترا.
وفي اليوم التالي، سيلعب الإسماعيلي، الذي لم يخسر في آخر تسع مباريات لكنه يتقدم بثلاث نقاط على منطقة الهبوط، ضد إنبي ويستضيف المقاولون العرب منافسه المصري البورسعيدي في مباراة بين فريقين بالمركزين السادس والسابع على الترتيب ولا يفصلهما سوى الأهداف.
وسيحاول بيراميدز التغلب على أحزانه حين يحل ضيفا على أسوان، فيما يبحث الاتحاد السكندري، الذي خسر آخر ثلاث مباريات، عن العودة للمسار الصحيح حين يواجه سموحة في قمة مدينة الإسكندرية يوم الجمعة.
وتختتم الجولة بين البنك الأهلي وطلائع الجيش في مباراة بين فريقين بمنطقة الهبوط، ويتأخر الفريقان بثلاث نقاط عن الإسماعيلي.