الأهلي المنتشي بكأس مصر يستعد لتعزيز تصدره للدوري الممتاز

ويتصدر الأهلي الدوري وله 47 نقطة من 19 مباراة، ويتقدم بنقطتين على فيوتشر الذي خاض 22 مباراة، لكنه قد يتصدر المسابقة ولو بشكل مؤقت عندما يواجه غزل المحلة غدا الأربعاء في افتتاح الجولة.

ويدخل الأهلي مواجهة فاركو بعد فوزه 2-1 على بيراميدز ليحقق كأس مصر للمرة 38 في تاريخه أمس الإثنين، وهو اللقب الثاني للمدرب مارسيل كولر مع الفريق بعد التتويج بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ووعد المدرب السويسري جماهير فريقه باستعادة لقب الدوري لرسم البسمة على وجههم بعدما وصفهم بأنهم "أصحاب الفضل في الانتصارات".

وأضاف بعد التتويج بكأس مصر: "سعيد بدعم المشجعين لنا. أهدي لهم لقب الكأس وأعدهم بالمزيد في الفترة المقبلة".

ويسابق الأهلي الزمن لتجهيز محمود متولي وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وتعافيهم من الإصابة، بينما تلقى ضربة بعد إصابة المدافع رامي ربيعة، الذي عاد للتشكيلة الأساسية في الفترة الأخيرة.