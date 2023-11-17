خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون لمخالفة لوائح الدوري الإنجليزي
قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنها خصمت 10 نقاط من رصيد نادي إيفرتون لمخالفته لوائح الدوري الخاصة بالأرباح والديمومة خلال موسم 2021-2022.
وأضافت الرابطة: "خلُصت اللجنة إلى أن الحسابات الخاصة بإيفرتون خلال الفترة المذكورة كشفت عن خسائر بقيمة 124.5 مليون جنيه إسترليني (154.70 مليون دولار) ما يعني أنها تتجاوز المبلغ المسموح به وهو 105 ملايين جنيه إسترليني.
وتراجع ترتيب الفريق من المركز الـ 14 إلى الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصدر النادي بيانًا رسميًا يعلن فيه استئنافه على قرار خصم النقاط الموقع عليه من قبل رابطة الأندية الإنجليزية.
وقال النادي في بيانه: "يشعر نادي إيفرتون بالصدمة وخيبة الأمل من قرار لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضاف: "يعتقد النادي أن اللجنة فرضت عقوبة رياضية غير متناسبة وغير عادلة على الإطلاق، وقد أبلغ النادي بالفعل عن نيته استئناف القرار أمام الدوري الإنجليزي الممتاز".
وتابع: "ستبدأ عملية الاستئناف، الآن، وسيتم الاستماع إلى قضية النادي من قبل مجلس الاستئناف المعيَّن وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت المناسب".
وأردف: "يؤكد إيفرتون أنه كان منفتحًا وشفافًا في المعلومات التي قدمها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه احترم دائمًا نزاهة العملية، ولا يعترف النادي بالنتيجة التي مفادها أنه فشل في التصرف بأقصى قدر من حسن النية، ولا يفهم أن هذا كان ادّعاءً قدمه الدوري الإنجليزي الممتاز أثناء الإجراءات".
وأتم: "إن قسوة العقوبة التي فرضتها اللجنة ليست انعكاسًا عادلاً أو معقولًا للأدلة المقدمة، وسيراقب النادي أيضًا باهتمام كبير القرارات المتخذة في أي حالات أخرى تتعلق بقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز".