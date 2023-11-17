خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون لمخالفة لوائح الدوري الإنجليزي

وأضافت الرابطة: "خلُصت اللجنة إلى أن الحسابات الخاصة بإيفرتون خلال الفترة المذكورة كشفت عن خسائر بقيمة 124.5 مليون جنيه إسترليني (154.70 مليون دولار) ما يعني أنها تتجاوز المبلغ المسموح به وهو 105 ملايين جنيه إسترليني.

وتراجع ترتيب الفريق من المركز الـ 14 إلى الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا يعلن فيه استئنافه على قرار خصم النقاط الموقع عليه من قبل رابطة الأندية الإنجليزية.