عدنان جستنية في تصريحات نارية: هناك حالة رعب من النصر السعودي (فيديو)

أدلى الإعلامي الرياضي عدنان جستنية بتصريحات نارية بشأن النصر السعودي، مشيرًا إلى وجود حالة من الرعب تجاه النادي من قبل منظومة الرياضة السعودية.

ويعيش نادي النصر السعودي فترة جيدة، حيث استهل بطولة الدوري بفوز كبير على التعاون بخماسية نظيفة، كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب السوبر في النهائي الذي جمع بالأهلي ولكن الأخير تفوق بركلات الترجيح.

كما أبرم النصر بضع صفقات صيفية نارية لتكوين فريق قادر على حصد البطولات بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بضم إينيغو مارتينيز، وكينغسلي كومان وجواو فيليكس.

وقال عدنان جستنية في تصريحات عبر "بودكاست إيقاع": "ثمّة حالة رُعب شديدة موجودة في الاتحاد السعودي لكرة القدم ومن المنظومة الرياضية بالكامل من شيء اسمه نادي النصر، ولا أفهم لماذا وكأنَّه (بعبع)، وهناك ناس لديها وهم أن النادي لديه نفوذ أو شخصيات قوية".

وأضاف: "مثلًا عندما أرى مركز التحكيم الرياضي فجأة يتغير بعد تصريح لرئيس النصر وحديثه عن التحكيم ويحدث تغيير جذري وشامل في أداء المركز ويذهب في اتجاه مختلف تمامًا، فهذا أمر غريب، ولكن ثق تمامًا بأن التاريخ سيكون حاضرًا ويكشف كل الجوانب".

ولم يوضح جستنية مقصده من أزمة مركز التحكيم، ولكن بدا أنه يتحدث عن فوز النصر بقضية رافع الرويلي، حارس العروبة السعودي، والتي رفعها النادي الموسم الماضي على اللاعب وناديه، متهمين أيضًا بخرق لوائح دوري روشن لعدم تفرغه للعب فقط مع العروبة، حيث كان يعمل بجهة أخرى بجانب كونه حارس مرمى، وبالفعل تم الحكم لصالح "العالمي" وحصد نقاط المباراة وأصبح في المركز الثالث بجدول الدوري، ليتأهل للعب في بطولة دوري أبطال آسيا 2، كما تسبب في هبوط العروبة لدوري يلو.