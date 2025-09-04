يلعب مع الجن.. رد ناري من عبدالله فلاته حول عدم مشاركة الاتحاد في الدرجة الثانية

ردّ الإعلامي عبدالله فلاته بشكل قوي على منتقديه بعدما أكد سابقًا أن نادي الهلال استوفى الشروط كاملة للعب في الدوري الممتاز منذ انطلاقته، موضحًا أن الحديث عن مشاركة الاتحاد في درجات أدنى لا يستند إلى منطق، باعتباره أول نادٍ تأسس في المملكة.

ودار جدلٌ واسعٌ مؤخرًا حول تاريخ تتويجات فريقي الهلال والنصر المحلية والقارية، التي أعلنت عنها لجنة توثيق تاريخ الأندية السعودية مؤخرًا.

وقال فلاته في تصريحات سابقة، إن "الهلال يملك أسبقية تاريخية في الألقاب؛ لأن النصر كان يلعب في الدرجة الثانية والهلال منذ تأسيسه في الدرجة الأولى".

وشدد على أن الهلال منذ تأسيسه وجد نفسه في الدرجة الأولى، وبالتالي فكان مؤهلًا للفوز بالألقاب خلافًا للنصر الذي لم يكن بإمكانه حصد الألقاب في سنوات تأسيسه الأولى لأنه كان ينشط في الدرجة الثانية.

وعاد فلاته في تصريحات تلفزيونية للرد على منتقديه، قائلًا: "الحلقة الماضية لما تحدث عن تاريخ توثيق الأندية السعودية، قلت إنه قبل عام 1926 لم يظهر أي ناد هذا كلام مرصود في كتاب مشروع التوثيق في الصفحة 78، وهذا ليس كلامي ولكنه كلام مسند، لكي يكون كلامي واضحًا للجميع".

وأضاف: "عندما قلت أيضًا إن الهلال بدأ من الدرجة الأولى ولم يبدأ من الدرجة الثانية لأنه كان هناك شروط استوفاها وهذا كلام استقصيت عنه وتأكدت من المعلومة، ثم يأتي شخص ويقول الاتحاد لم يلعب في درجة أولى كيف هذا وهو كان وحده منفردًا وأول فريق تم تأسيسه في السعودية يعني لم يكن لكن هناك درجة ثانية هل كان سيلعب مع الجن والعفاريت في الدرجة الثانية".