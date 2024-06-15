كاسترو يبلغ النصر بعدم حاجته لمحترف النادي
كشفت تقارير صحفية أن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، حسم مصير لاعبه السنغالي ساديو ماني، في الميركاتو المقبل.
وتعاقد النصر مع ساديو ماني، في أغسطس الماضي، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وشارك النجم السنغالي في 46 مباراة بجميع المسابقات، خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.
وواجه السنغالي انتقادات من جمهور "العالمي"، ليصبح أبرز العناصر المرشحة لمغادرة النادي في الميركاتو الصيفي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن كاسترو أكد خلال تقريره الذي سلمه للإدارة مع نهاية الموسم أن ساديو ماني لا يصلح للتواجد مع فريق النصر خلال الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تتخذ إدارة "العالمي" القرار المناسب خلال الفترة القادمة، خاصة وأن ماني يحظى باهتمام أندية سعودية وتركية للتعاقد معه.
وكانت صحيفة "الرياضية" ذكرت سابقا في تقرير لها أن مصير الدولي السنغالي لم يُحسم بشكل نهائي مع النصر في الموسم المقبل.
ووفقًا للصحيفة، فإن ماني يلقى اهتمامًا لاستعارته والاستفادة من خدماته من أندية محلية وخارجية عدة، وسيتضح خلال الأيام المقبلة أمر إعارته أو استمراره بشكل رسمي مع النصر.
وأوضح التقرير أن ماني لا يكلف خزينة النصر أي مبالغ مالية؛ فرواتبه والامتيازات المالية الأخرى في العقد يدفعها برنامج الاستقطاب، ضمن اللاعبين الآخرين في الأندية؛ ما قد يسهل خروجه إلى نادٍ آخر في روشن فقط.
وأنهى نادي النصر الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري السعودي برصيد 82 نقطة.