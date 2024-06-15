كاسترو يبلغ النصر بعدم حاجته لمحترف النادي

كشفت تقارير صحفية أن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، حسم مصير لاعبه السنغالي ساديو ماني، في الميركاتو المقبل.

وتعاقد النصر مع ساديو ماني، في أغسطس الماضي، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وشارك النجم السنغالي في 46 مباراة بجميع المسابقات، خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وواجه السنغالي انتقادات من جمهور "العالمي"، ليصبح أبرز العناصر المرشحة لمغادرة النادي في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن كاسترو أكد خلال تقريره الذي سلمه للإدارة مع نهاية الموسم أن ساديو ماني لا يصلح للتواجد مع فريق النصر خلال الموسم المقبل.