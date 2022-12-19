ماذا قالت الصحف عن تتويج ميسي والأرجنتين بكأس العالم؟
تحدثت الصحف الرياضية العالمية عن تتويج الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي بلقب كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز في النهائي على المنتخب الفرنسي في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي ووقتها الإضافي بالتعادل 3/3 وحُسمت بضربات الترجيح 4/2.
وعنونت صحيفة "ذا صن" مقالها حول النهائي بـ "الأسد الملك"، وأكدت أن ليونيل ميسي فاز بكأس العالم في نهائي لم يشهده التاريخ، ومباراة مثيرة لم تُحسم حتى تم الوصول إلى ضربات الترجيح، وتميز أيضًا بهاتريك للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لكنه لم يكن كافيًا لمنتخب فرنسا، وأشادت بالحارس إيميليانو مارتينيزالذي تألق في ضربات الترجيح.
فيما كتبت "ميرور" في عنوان: "ميسي يقود الأرجنتين للفوز بكأس العالم رغم هاتريك مبابي"، وأشادت بالنجم الأرجنتيني، وتحدثت عن أحداث النهائي المثير.
وكتبت صحيفة "ماركا" حول فوز الأرجنتين وليونيل ميسي باللقب: "ميسي يحصل على كأسه العالمية، أنت تستحقه" وتحدثت عن استحقاق الأرجنتين للقب، وكتبت: "آسف، الخاسر كرة القدم، لا يمكن لفريق كان أقل مستوى طيلة 90% من المباراة أن يتوج فقط لأنه تألق في 95 ثانية".
أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فكتبت في عنوانها: "الأرجنتين وميسي يحصلان على كأس العالم في نهائي تاريخي" و"الأرجنتين حصلت على النجمة الثالثة بعد الفوز على فرنسا المقاتلة بضربات الترجيح"، و"ميسي كان حاسمًا سجل هدفين في مقابل مبابي المقاتل الذي سجل هاتريك من أجل المجد".
وتحدثت صحيفة "ليكيب" عن مواجهة ليونيل ميسي وكليان مبابي نجمي النهائي، وكتبت: "مواجهة ميسي ومبابي حصلت بالفعل" وأعطت النجم الفرنسي 9 نقاط مقابل 8 لميسي، كما تحدثت عن خيبة أمل الفرنسيين لخسارة النهائي.
واحتفلت صحيفة "سبورت" الكتالونية بفوز الأرجنتين وليونيل ميسي باللقب العالمي، وكتبت: "الأرجنتين بطلة العالم" و"الأرجنتين فازت بضربات الترجيح في نهائي كل العصور" و"الصورة التي انتظرها ميسي طويلًا أصبحت حقيقة".