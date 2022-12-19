ماذا قالت الصحف عن تتويج ميسي والأرجنتين بكأس العالم؟

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فكتبت في عنوانها: "الأرجنتين وميسي يحصلان على كأس العالم في نهائي تاريخي" و"الأرجنتين حصلت على النجمة الثالثة بعد الفوز على فرنسا المقاتلة بضربات الترجيح"، و"ميسي كان حاسمًا سجل هدفين في مقابل مبابي المقاتل الذي سجل هاتريك من أجل المجد".

وتحدثت صحيفة "ليكيب" عن مواجهة ليونيل ميسي وكليان مبابي نجمي النهائي، وكتبت: "مواجهة ميسي ومبابي حصلت بالفعل" وأعطت النجم الفرنسي 9 نقاط مقابل 8 لميسي، كما تحدثت عن خيبة أمل الفرنسيين لخسارة النهائي.