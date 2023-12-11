تشافي بعد الهزيمة أمام جيرونا: برشلونة فريق قيد الإنشاء

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام جيرونا، بنتيجة (4-2)، على ملعب لويس كومبانيس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي عقب المباراة في تصريحات إعلامية: "جيرونا استحق الفوز، لديهم الكثير من المزايا، يتصدرون الترتيب، ويتقدمون علينا بفارق 7 نقاط، وهو أمر مستحق، وكانت مباراة متكافئة، لكن تم حسمها من خلال التفاصيل".

وأضاف: "لقد افتقرنا إلى الفعالية والأخطاء في الدفاع أثرت علينا، اعتقد أننا سددنا 31 تسديدة، إنها تفاصيل، ولكن لديهم فريق عظيم، هدفهم الأول جاء بتحول من الدفاع للهجوم، ولم نضغط عليهم جيدًا، لكنْ لدينا فرص للتحسن".