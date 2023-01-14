نادي الاتحاد يقترب من تجديد عقد عبدالرزاق حمدالله

وأفادت بأن هناك اتصالات تمت بين مفاوض الاتحاد وشقيق عبدالرزاق حمدالله، وأشارت إلى أن المهاجم المغربي يرغب في التجديد لمدة 3 أعوام مع زيادة في المبلغ عن عقده السابق، إلا أن الإدارة قدمت عرضًا بعامين فقط.

وشددت "الرياضية" على أن المفاوضات بين الطرفين تسير بإيجابية مع وجود بعض الاختلافات البسيطة، التي يمكن تجاوزها بين الطرفين.