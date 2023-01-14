نادي الاتحاد يقترب من تجديد عقد عبدالرزاق حمدالله
كشفت صحيفة "الرياضية"، عن اقتراب ادارة نادي الاتحاد السعودي من تجديد عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق.
وبحسب الصحيفة، فإن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اقتربت من تجديد عقد "حمدالله" لمدة عامين، ولكن اللاعب المغربي يرغب في توقيع عقد لمدة 3 أعوام.
وأفادت بأن هناك اتصالات تمت بين مفاوض الاتحاد وشقيق عبدالرزاق حمدالله، وأشارت إلى أن المهاجم المغربي يرغب في التجديد لمدة 3 أعوام مع زيادة في المبلغ عن عقده السابق، إلا أن الإدارة قدمت عرضًا بعامين فقط.
وشددت "الرياضية" على أن المفاوضات بين الطرفين تسير بإيجابية مع وجود بعض الاختلافات البسيطة، التي يمكن تجاوزها بين الطرفين.
ودخل عبدالرزاق حمدالله الفترة الحرة من عقده، في17 ديسمبر الماضي، ولكنه رفض مناقشة عقده قبل الالتحاق بمنتخب بلاده في كأس العالم 2022.
وانتقل المغربي عبد الرزاق حمدالله صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف نادي الاتحاد، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.
وشارك عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد هذا الموسم في 9 مباريات، سجل خلالها 7 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 3 ملايين يورو.
ويواجه الاتحاد، اليوم، الباطن في الدوري السعودي الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الباطن.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر متصدر ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين.