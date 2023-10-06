غضب ساديو ماني خلال استبداله في مباراة النصر وأبها (فيديو)
أبدى السنغالي ساديو ماني، مهاجم نادي النصر السعودي، غضبه الشديد من تبديله خلال مباراة فريقه ضد أبها في الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
وخلال تقدم النصر 2/1، قرر لويس كاسترو مدرب نادي النصر إجراء تبديل بخروج ساديو ماني، والدفع باللاعب عبدالرحمن غريب بدلا منه.
وفور خروجه رفض ماني السلام على عبدالرحمن غريب وقام بالتشويح بيده، مع ترديد عبارات غاضبة.
ورغم سلامه على مدرب الفريق، إلا أن ساديو ماني استمر في غضبه والتشويح بيده اعتراضًا على قرار تغييره.
وخطف أبها تعادلاً ثميناً من مضيفه النصر 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
تقدم النصر في الدقيقة الثالثة عن طريق أوتافيو، قبل أن يضيف زميله تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 28.
وفي الدقيقة 36، سجل سعد بقير هدف تقليص الفارق لأبها من ضربة جزاء، فيما أدرك كارل توكو إيكامبي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، مفرطاً بذلك في اعتلاء صدارة الترتيب ولو مؤقتاً، فيما رفع أبها رصيده إلى سبع نقاط في المركز 15.