غضب ساديو ماني خلال استبداله في مباراة النصر وأبها (فيديو)

وخطف أبها تعادلاً ثميناً من مضيفه النصر 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

تقدم النصر في الدقيقة الثالثة عن طريق أوتافيو، قبل أن يضيف زميله تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 36، سجل سعد بقير هدف تقليص الفارق لأبها من ضربة جزاء، فيما أدرك كارل توكو إيكامبي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، مفرطاً بذلك في اعتلاء صدارة الترتيب ولو مؤقتاً، فيما رفع أبها رصيده إلى سبع نقاط في المركز 15.