فوق المتر و90 سم.. ما سر عودة أندية الدوري الإنجليزي لـ"المهاجم الطويل"؟

كتب – نور الدين ميفراني

يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز من أصعب الدوريات الأوروبية الكبرى، والصراع على اللقب فيه أشرس لوجود العديد من الأندية الكبيرة ذات التاريخ العريق، بالإضافة إلى زيادة العوائد المالية بفضل الرعايات والنقل التلفزيوني والتذاكر.

ركزت صحيفة "ذا صن" على عودة اهتمام الأندية الإنجليزية بضم المهاجمين طوال القامة، وهو تحول مثير في الدوري الممتاز. فقد تم إنفاق نحو 3 مليارات جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفي، كان من بينها 130 مليون جنيه إسترليني لضم السويدي ألكساندر إيزاك، الذي أصبح أغلى لاعب كرة قدم في بريطانيا.

لكن إيزاك (طوله 1.93 متر) لم يكن الصفقة الوحيدة من نوعها في ليفربول، إذ تعاقد النادي أيضًا مع الفرنسي هوغو إيكيتيتي من آينتراخت فرانكفورت، والذي يبلغ طوله 1.90 متر. ومع ذلك، هناك من هو أطول، مثل السلوفيني بنجامين سيسكو في مانشستر يونايتد (1.95 متر)، والألماني نيك وولتيميد في نيوكاسل (1.98 متر)، والذي سيحاول تعويض رحيل إيزاك في ملعب "سانت جيمس بارك".

بعد عقد من الزمن على تبني فرق الدوري الإنجليزي لأسلوب اللعب الاستحواذي الذي أرساه الإسباني بيب غوارديولا، بدأت الأندية تتجه مرة أخرى نحو الاعتماد على المهاجمين الطوال، خصوصًا في الصراعات الهوائية. فقد أعطت فلسفة غوارديولا أهمية أكبر للمهاجمين السريعين الذين يبحثون عن المساحات، مقابل التراجع في الاعتماد على المهاجمين طوال القامة الذين كانوا مفضلين في الماضي.

مع اعتماد خطط مثل 4-3-3، أصبح المهاجمون ليسوا سلعة نادرة فقط، بل أيضًا مطالبون بالقوة البدنية والقدرة على اللعب بالكرة. ومع الهيمنة البدنية المتزايدة للمدافعين، كانت خطوة غوارديولا بمثابة ثورة على مستوى التدريب.

فعلى سبيل المثال، بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (1.73 م) عن مانشستر سيتي، انتظر الفريق عامًا قبل التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند (1.95 م)، الذي قاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا لأول مرة وثلاثية رائعة. وقد أظهرت هذه التكتيكات أثرها، إذ أصبح من الشائع الآن امتلاك مهاجم عملاق في الهجوم بعد كل فترة انتقالات.

ولم يقتصر هذا التوجه على الأندية الكبرى فقط، بل شمل باقي الفرق الإنجليزية أيضًا. فمدرب آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، أصر على التعاقد مع مهاجم حقيقي بعد تجربته السابقة مع كاي هافيرتز، في حين قام مانشستر يونايتد بإصلاح هجومه مع السلوفيني بنجامين سيسكو. وبقية الأندية الصغيرة مثل فولهام تعاقدت مع السويدي جونا كوسي أساري على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ، والذي يبلغ طوله 1.95 متر.