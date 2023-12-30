بوكيتينو: لا شيء يحتاج للتغيير في تشيلسي عام 2024

يصر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على أنه لا يوجد شيء يجب أن يتغير في تشيلسي في 2024 رغم احتلال البلوز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وردا على سؤال عن قراره للعام الجديد، قال بوكيتينو: "عدم التغيير"، الاستمرار في الإيمان هو أهم شيء، نحن نقوم بعمل سيؤتي ثماره عندما تكون الظروف مختلفة".

وتعرض تشيلسي لإصابات طوال هذا الموسم وأهدر "فرصًا كبيرة" أكثر من أي فريق في الدوري الإنجليزي.