بوكيتينو: لا شيء يحتاج للتغيير في تشيلسي عام 2024
يصر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على أنه لا يوجد شيء يجب أن يتغير في تشيلسي في 2024 رغم احتلال البلوز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وردا على سؤال عن قراره للعام الجديد، قال بوكيتينو: "عدم التغيير"، الاستمرار في الإيمان هو أهم شيء، نحن نقوم بعمل سيؤتي ثماره عندما تكون الظروف مختلفة".
وتعرض تشيلسي لإصابات طوال هذا الموسم وأهدر "فرصًا كبيرة" أكثر من أي فريق في الدوري الإنجليزي.
وأضاف بوكيتينو: "الظروف التي نواجهها صعبة للغاية، نحن لا نحصل على النتائج التي نستحقها ولكن علينا أن نواصل الضغط، هذه هي الطريقة الوحيدة".
وينهي تشيلسي عام 2023 برحلة إلى لوتون تاون اليوم السبت، ويملك البلوز 45 نقطة فقط من 42 مباراة هذا العام، على الرغم من إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني منذ أن اشترى تود بويلي النادي، مع إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني منذ تولى بوكيتينو منصب المدير الفني في يوليو.
ويصر المدرب الأرجنتيني على أن فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل ستكون أكثر هدوءا.
وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "مع اللاعبين الذين نمتلكهم، يمكننا أن نقدم موسمًا جيدًا للغاية".
أمام كريستال بالاس، كان التشكيل الأساسي لتشيلسي هو الأصغر على الإطلاق (في الدوري الإنجليزي الممتاز).
وتابع: "لدينا الموهبة ولكن هذا ليس كافيا، يتعلق الأمر أيضًا بالعقلية والخبرة معًا، مع مرور الوقت سنصل إلى المستوى الذي يمكننا من خلاله التنافس على الأشياء الكبيرة".
وسجل لاعبو تشيلسي 31 هدفا، وتلقت شباك البلوز 29 هدفا في 19 مباراة الموسم الحالي، وحصد الفريق 25 نقطة ويتأخر بـ12 نقطة عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ولا يشارك تشيلسي في أي من المسابقات القارية الموسم الحالي، بعدما احتل المركز الـ12 الموسم الماضي.
وقبل أيام كشفت صحيفة "ميرور" أن تشيلسي أكثر فريق خسر مباريات في الدوري الإنجليزي في 2023.
وحتى الآن خسر تشيلسي (8 مباريات) أكثر مما فاز في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ إذ حقق الفوز 7 مرات فقط وتعادل 4 مرات.
وفي إحصائية صادمة، خسر تشيلسي 19 مرة في الدوري الإنجليزي عام 2023، أكثر من أي ناد آخر وفقًا لصحيفة "ميرور".