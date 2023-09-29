ترتيب هدافي الدوري السعودي

ولم يتمكن رونالدو من استغلال الفرص التي سنحت له خلال الشوط الأول، ليكتفي بصناعة الهدف الأول ويقنع فريقه بالتقدم بهدف دون رد قبل الاستراحة، لكنه نجح في التسجيل في وقت متأخر من الشوط الثاني عندما كان فريقه بأمس الحاجة.

ورغم هيمنة النصر على الشوط الثاني، فإن فيرجيل ميسيدان أدرك التعادل لصالح الطائي قبل 11 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، ليصبح النصر تحت الضغط.

لكن رونالدو سجل هدف الفوز من علامة الجزاء في الدقيقة 87، بعدما حصل فريقه على ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ليساهم تسجيلا وصناعة في 31 هدفا منذ انضمامه إلى النصر نهاية العام الماضي، برصيد 24 هدفا، وسبع تمريرات حاسمة.