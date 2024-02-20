صدمة قد تدمّر ميركاتو برشلونة وتجبره على بيع نجومه

يعيش نادي برشلونة صدمة كبيرة قد تدمّر الميركاتو الصيفي المقبل الخاص به، في ظل ما أعلنته رابطة الدوري الإسباني عن الحد الأقصى لرواتب أندية الليغا بعد الميركاتو الشتوي الأخير.

وشهدت القائمة التي نشرتها جريدة "ماركا"، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا لبرشلونة في الرواتب من 270 مليون يورو إلى 204 ملايين يورو، وهو ما ينذر بأن يواجه النادي أزمة في تعاقداته المقبلة.

ويعيش برشلونة في أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع رواتب لاعبيه، وهو الأمر الذي جعله يتخلص من عدة أسماء بارزة في صفوفه، مثل: سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، فضلاً عن أسطورته ليونيل ميسي.