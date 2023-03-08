كورين دياكر مدربة منتخب سيدات فرنسا: تعرضت "لحملة تشويه".. ولن أترك نفسي لهذا الأمر

وبدأت الأزمة عندما قالت ويندي رينار قائدة منتخب السيدات إنها لن تشارك في كأس العالم "حفاظا على صحتها النفسية"، بينما ذكرت تقارير أن موقف رينار قد يتغير حال رحيل دياكر.

وسارت أكثر من لاعبة على خطى رينار، ما أثار تكهنات حول إمكانية رحيل دياكر عن منصبها، حيث تقام كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو تموز وحتى 20 أغسطس/ آب.

وقال إريك بورجيني عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي: "قررت اللجنة التنفيذية تكليف مجموعة عمل صغيرة بمهمة دراسة هذه المسألة بعمق وتقديم استنتاجاتها إلى اللجنة التنفيذية في 9 مارس. سنرى في 9 مارس المقبل ما إذا كنا قادرين على اتخاذ قرار. سيُتخذ القرار بسرعة".