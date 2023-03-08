كورين دياكر مدربة منتخب سيدات فرنسا: تعرضت "لحملة تشويه".. ولن أترك نفسي لهذا الأمر
وسط تقارير عن معارضة من اللاعبات وعدم اليقين بشأن مستقبلها كمدربة لمنتخب فرنسا للسيدات لكرة القدم، قالت كورين دياكر إنها تعرضت "لحملة تشويه" عنيفة قبل كأس العالم التي ستنطلق في وقت لاحق هذا العام.
وبدأت الأزمة عندما قالت ويندي رينار قائدة منتخب السيدات إنها لن تشارك في كأس العالم "حفاظا على صحتها النفسية"، بينما ذكرت تقارير أن موقف رينار قد يتغير حال رحيل دياكر.
وسارت أكثر من لاعبة على خطى رينار، ما أثار تكهنات حول إمكانية رحيل دياكر عن منصبها، حيث تقام كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو تموز وحتى 20 أغسطس/ آب.
وقال إريك بورجيني عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي: "قررت اللجنة التنفيذية تكليف مجموعة عمل صغيرة بمهمة دراسة هذه المسألة بعمق وتقديم استنتاجاتها إلى اللجنة التنفيذية في 9 مارس. سنرى في 9 مارس المقبل ما إذا كنا قادرين على اتخاذ قرار. سيُتخذ القرار بسرعة".
وقالت دياكر في بيان صادر عن محاميها: "لقد تعرضت لحملة تشويه عنيفة ومدهشة في درجة عنفها وعدم الصدق".
وأضافت: "من انتقدوني لم يترددوا في مهاجمة نزاهتي الشخصية والمهنية، دون التأكد من الحقيقة، قبل أربعة أشهر من انطلاق كأس العالم".
وتابعت: "لن أترك نفسي لأتأثر بعملية زعزعة الاستقرار هذه، التي لا تأخذ في الحسبان سجلي الرياضي، والتي هدفها الوحيد تسوية حسابات شخصية".
ووفقا لتقارير لوسائل إعلام فرنسية، فقد يتم تحديد مستقبل دياكر غدا الخميس من قبل لجنة مختارة من قبل الاتحاد الفرنسي.
وقالت دياكر إنها مثُلت أمام اللجنة التنفيذية وشكرت أعضاءها على السماح لها بأن "تبدد الأكاذيب".
وأضافت: "أنا عازمة تماما على تنفيذ مهمتي.. وفوق كل شيء أن تشعر فرنسا بالفخر في كأس العالم المقبلة".
وكانت ويندي رينار قائدة المنتخب السابقة قد كشفت خلال الشهر الماضي أنها لن تشارك في كأس العالم.
وقالت محطة (راديو مونت كارلو) الرياضية إن رينار قالت إنها لن تمثل المنتخب طالما تتولى دياكر المسؤولية.
وذكرت ماري-أنطوانيت كاتوتو وكاديدياتو دياني أيضا أنهما لن تلعبا ضمن صفوف المنتخب.
وتم تجريد رينار من شارة قيادة المنتخب من قبل دياكر بعد الخروج من دور الثمانية لبطولة أوروبا عام 2017 قبل أن تستعيدها في 2021.
وتستضيف نيوزيلندا وأستراليا كأس العالم المقبلة للسيدات في الفترة ما بين 20 يوليو تموز وحتى 20 أغسطس آب المقبلين.