مطالبًا بدراما أقل في النهائي: رسالة مثيرة من ملك بريطانيا لمنتخب إنجلترا (صورة)

وجه الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، رسالة تهنئة وتشجيع إلى منتخل إنجلترا، بعد صعوده التاريخي إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" على حساب هولندا، متمنيا أن تشهد المباراة النهائية درجة أقل من الدراما وأن تفوز إنجلترا دون الحاجة إلى أهداف متأخرة أو ركلات ترجيح.

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وبلغت إنجلترا المباراة النهائية في كأس أوروبا عندما حققت فوزا قاتلا على هولندا 2-1 يوم الأربعاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في الدور نصف النهائي.

ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة رسالة على لسان تشارلز ملك بريطانيا قال فيها: "أنا وزوجتي ننضم إلى جميع أفراد عائلتنا في تقديم أخلص التهاني بعد الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا - وفي إرسال أطيب تمنياتنا لمباراة الأحد".

وأضاف: "إذا كان لي أن أحثكم على تحقيق الفوز دون الحاجة إلى أي أهداف رائعة في اللحظة الأخيرة أو ركلات ترجيح أخرى، فأنا متأكد من أن الضغوط على ضربات قلب الأمة وضغط الدم سوف تخفف إلى حد كبير!".

واختتم: "بالتوفيق يا إنجلترا".

وسجل البديل أولي واتكينز هدفا في الوقت القاتل ليقود إنجلترا إلى الفوز 2-1 على هولندا في دورتموند والتأهل للقاء إسبانيا يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.

وتقدمت هولندا بهدف سجله تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة ثم تعادلت إنجلترا بهدف للاعب هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل لكن البديل واتكينز خطف هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليهدي بلاده بطاقة التأهل إلى النهائي حيث تلتقي إسبانيا التي تأهلت بالفوز 2-1 على فرنسا.