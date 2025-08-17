"حبوب الشباب" تحول حفل تقديم لاعبة إلى كابوس (صور)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تعرضت لاعبة كرة قدم شابة اسكتلندية لحملات تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجود حب الشباب على وجهها بكثافة.

وأعلن فريق كليمارنوك الاسكتلندي تعاقده مع سكاي ستاوت البالغة 16 عاماً عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر النادي الاسكتلندي صورة اللاعبة التي واجهت تعليقات قاسية بسبب حبوب الشباب ليحولوا حفل تقديم اللاعبة الشابة لكابوس.

واضطر النادي لحذف كل الصور المتعلقة بها لحمايتها وأغلقت سكاي ستاوت كل حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي تجنبا للمزيد من حملات التنمر والتعليقات القاسية.

وحظيت سكاي ستاوت بحملة تضامن واسعة من مجتمع كرة القدم وتلقت رسائل تشجيع من المشجعين وعدة شخصيات يتمنون لها التوفيق رفقة فريقها الجديد.

ومن بين النجوم الذين قدموا الدعم للاعبة الشابة أسطورة ليفربول المعتزل والمحلل الحالي جيمي كاراغر والذي تمنى لها التوفيق والنجاح كلاعبة.

وحرصت العديد من الحسابات الرسمية للأندية العالمية على دعم اللاعبة معنوياً في مواجهة التعليقات السلبية التي تعرضت لها في الساعات الماضية.

وشاركت اللاعبة في مباراة فريقها الجديد ضد جونستون اليوم الأحد في الدوري الاسكتلندي للسيدات.