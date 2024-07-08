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رياضة

ليفربول يقترب من خطف موهبة تشيلسي

ليفربول يقترب من خطف موهبة تشيلسي
مهاجم تشيلسي الشاب ريو نغوموها
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 3:37 م

يقترب نادي ليفربول من التعاقد مع مهاجم تشيلسي الشاب ريو نغوموها، حيث يبدو أنه سيغادر البلوز، وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن ليفربول يقترب الآن من التعاقد مع نجم تشيلسي الشاب نغوموها، المولود في عام 2008، والذي اقترب من مغادرة أكاديمية تشيلسي.

وأضاف: "من المؤكد أن ليفربول سيكسر هيكل الأجور التاريخي للأكاديمية للتعاقد مع ريو، الذي يحظى بتقييم عالٍ من قبل النادي".

واختتم: "من المقرر أن تكتمل الصفقة قريبًا".

 

 

وعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، فإن الشاب الإنجليزي، الذي يحمل جنسية مزدوجة مع نيجيريا، شارك بانتظام مع فريق تشيلسي تحت 18 عامًا.

وذكرت تقارير أخرى في يونيو الماضي أن تشيلسي يواجه معركة لإقناع نغوموها بالبقاء في ستامفورد بريدج هذا الصيف.

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