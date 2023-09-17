موسم الرياض: "دوري مصغر" يجمع بين الهلال والنصر وفريق عالمي

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودي، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن كأس موسم الرياض سيجمع بين ناديي الهلال والنصر السعوديين، مع فريق عالمي آخر.

وسيتم تنظيم كأس موسم الرياض 2023 بنظام دوري النقاط للفرق الثلاث بدلاً عن مباراة واحدة، كما كانت عليه الحال الموسم الماضي.

وشهد موسم الرياض الماضي مباراة جمعت بين نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى "مباراة الأبطال" التي جمعت فريق النصر وألميريا الإسباني.

ويأتي كأس موسم الرياض في نسخته الرابعة التي تنطلق يوم الـ28 من أكتوبر المقبل ضمن الفعاليات الترفيهية، التي تضم مباريات عالمية أخرى ستحدد لاحقًا.