موسم الرياض: "دوري مصغر" يجمع بين الهلال والنصر وفريق عالمي
ينطلق موسم الرياض لهذا لموسم 2023 بشكل جديد، حيث سيلعب ثلاث فرق في"دوري مصغر" بدلًا من مباراة واحدة كما حدث في المواسم السابقة.
وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودي، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن كأس موسم الرياض سيجمع بين ناديي الهلال والنصر السعوديين، مع فريق عالمي آخر.
وسيتم تنظيم كأس موسم الرياض 2023 بنظام دوري النقاط للفرق الثلاث بدلاً عن مباراة واحدة، كما كانت عليه الحال الموسم الماضي.
وشهد موسم الرياض الماضي مباراة جمعت بين نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى "مباراة الأبطال" التي جمعت فريق النصر وألميريا الإسباني.
ويأتي كأس موسم الرياض في نسخته الرابعة التي تنطلق يوم الـ28 من أكتوبر المقبل ضمن الفعاليات الترفيهية، التي تضم مباريات عالمية أخرى ستحدد لاحقًا.
كما سيتم استضافة أكبر مهرجانات المصارعة في العالم "كراون جول" بمشاركة البطل العالمي جون سينا.
وسيتم أيضًا تنظيم بطولة عالمية كبيرة للبادل بمشاركة أبطال العالم، وبطولة كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أهم المصنفين في العالم من رجال وسيدات، وعدد من الفعاليات الرياضية الترفيهية المختلفة.