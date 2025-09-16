ليفربول ضد أتلتيكو مدريد: هل سيحتاج رجال آرني سلوت إلى هدف متأخر آخر؟

يستهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب آنفيلد، يوم الأربعاء، على أمل الحفاظ على سجله المميز في المرحلة الجديدة من دوري المجموعات.

تصدر "الريدز" جدول الترتيب في موسم 2024-25، محققين أكبر عدد من الانتصارات (7 مباريات) وأكبر رصيد من النقاط (21 نقطة) بين جميع الفرق. وجاءت هزيمتهم الوحيدة أمام آيندهوفن خارج الديار في الجولة الأخيرة، بعدما ضمنوا بالفعل مكانهم بين الثمانية الكبار، وذلك بتشكيلة شهدت تغييرات عديدة.

وفاز ليفربول بجميع مبارياته الأربع في آنفيلد خلال مرحلة الدوري، بنتيجة إجمالية 10-1. وشملت هذه السلسلة فوزًا 2-0 على حامل اللقب آنذاك وغريم أتلتيكو اللدود، ريال مدريد.

أهداف اللحظات الأخيرة

ومنذ أن تولى مكان يورغن كلوب، اعتاد آرني سلوت على إعادة كتابة التاريخ مع ليفربول، وقد سجّل المدرب الهولندي رقمًا قياسيًا جديدًا في كرة القدم الإنجليزية خلال الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وإن كان يحمل في طياته دلالات إيجابية وسلبية معًا.

ففي الدقيقة 95 فقط تمكن ليفربول من فك شيفرة دفاع بيرنلي العنيد، يوم الأحد، عندما تكفّل الدولي المصري محمد صلاح بحسم الفوز من ركلة جزاء في مباراة انتهت 1-0، ليصبح حامل اللقب أول فريق في تاريخ الدوري يحقق أربع انتصارات متتالية بفضل أهداف جاءت جميعها في آخر عشر دقائق.

ويبقى السؤال: إلى متى سيستمر عملاق الميرسيسايد في الفوز عبر ضربات قاتلة متأخرة؟ لكن الإحصائية الأهم بالنسبة للبطل هي حصده 12 نقطة كاملة من أصل 12 ممكنة، ما منحه صدارة جدول الترتيب في هذا التوقيت المبكر من الموسم.

والآن، بعد التحول من الالتزامات المحلية إلى التحديات القارية، يسعى ليفربول لتصحيح أخطاء الموسم الماضي عقب خروجه المؤلم من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان.

قوة الأتلتي

اشتهر أتلتيكو مدريد على مدار حقبة المدرب المخضرم دييغو سيميوني بانضباطه الدفاعي أكثر من براعته الهجومية، إذ حافظ الفريق على نظافة شباكه في 42% من مبارياته بدوري أبطال أوروبا تحت قيادته، وهي النسبة الأعلى لأي فريق إسباني خاض أكثر من 50 مباراة في المسابقة مع مدرب واحد.

لكن صلابة الخط الخلفي لـ"الروخيبلانكوس" تخلّت عنهم في مستهل موسم 2025-26، بعدما عجزوا عن تحقيق الفوز في أول ثلاث جولات بالدوري الإسباني، بخسارة 2-1 أمام إسبانيول تلتها تعادلات مخيبة 1-1 مع إلتشي وألافيس.

وجاءت فترة التوقف الدولي في توقيت مثالي لفريق سيميوني، إذ نجحوا أخيرًا في تحقيق أول انتصار لهم على حساب فياريال بنتيجة 2-0 بفضل هدفي بابلو باريوس ونيكو غونزاليس قبل وبعد الاستراحة.

وبينما يستعدون للمشاركة في دوري الأبطال للموسم الـ13 تواليًا، يدخل أتلتيكو اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما سجلوا في 15 من آخر 16 مباراة في دور المجموعات، وخسروا فقط في مباراتين من آخر 15 مباراة افتتاحية لهم في المسابقة.

كما أن "الروخيبلانكوس" لم يتعرضوا إلا لهزيمة واحدة فقط في أول ست مواجهات رسمية ضد ليفربول، غير أن "الريدز" قلبوا المعادلة بانتصارين في دور المجموعات لموسم 2021-22، وهو ما كان بداية سلسلة من أربع انتصارات متتالية للفريق الإنجليزي أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال.

توقعات "أوبتا"

يتوقع الكمبيوتر الفائق من شبكة Opta فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد، حيث حقق فريق آرني سلوت الانتصار في 57.9% من المحاكاة قبل المباراة.

وأوضحت "أوبتا": "فرص أتلتيكو في الفوز لا تتجاوز 20.8%، بينما جاءت نسبة التعادل شبه متطابقة عند 21.3% من أصل 10 آلاف محاكاة للمباراة".

وتابعت: "بالتالي، تبقى النسبة الكبرى، 57.9%، مخصصة لليلة أوروبية ناجحة أخرى في (آنفيلد) لصالح الريدز. ومع ذلك، يدرك الفريق أن كتيبة دييغو سيميوني لن تجعل المهمة سهلة إطلاقًا".