بكى محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي بعد إهداره لفرصة سهلة، أمام فريق "زد إف سي" خلال مباراة الفريقين مساء الأحد، والمؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين‏ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال نهاية الشوط الأول، تحصل كهربا على فرصة سهلة، ولكنه سدد في أيدي الحارس لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وبكى كهربا بعد هذه الفرصة، ولكنه أحرز هدفًا سريعًا بعد لعب الضربة الركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الأهلي على نظيره زد بهدف نظيف.

وأثار كهربا الكثير من الأزمات في الفترة الأخيرة؛ بسبب عدم مشاركته، وفي ظل أنباء تفيد باقترابه من الرحيل إلى نادي زد إف سي في الموسم المقبل.