سخر البرازيلي رافينيا، نجم نادي برشلونة، من أحد مشجعي الفريق الكتالوني بسبب نشره صورة مع قميص يحمل اسم نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، والذي ربطته عدة تقارير أخيرة بإمكانية الانضمام للبارسا.

وما زال يأمل برشلونة في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع نيكو ويليامز من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيك بيلباو المقدر بنحو 58 مليون يورو.

ورغم التقارير التي أشارت إلى رغبة ويليامز في الانتقال لبرشلونة هذا الصيف، فإن الصفقة تواجه تعقيدًا كبيرًا في الأزمة المالية للنادي الكتالوني.

ونشر المشجع صورة عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يحمل قميصًا لبرشلونة طابعًا عليه اسم نيكو ويليامز والرقم "11" وهو الذي يرتديه رافينيا، وعلق قائلًا: "أنا أول مشجع لبرشلونة يقتني قميص نيكو ويليامز، هل تعتقدون أنه سيأتي أم سيظل عالقًا في أتلتيك بيلباو؟".

ويبدو أن ما كتبه المشجع أثار سخرية رافينيا، الذي وضع وجوهًا ضاحكة في التعليقات، ليرد عليه المشجع قائلًا: "آسف إذا كنت حصلت على رقمك، ووضعته على القميص، حلمي فقط هو أن ينضم لنا نيكو ويليامز، ليس لدي شيء ضدك".

وكان نادي أتلتيك بيلباو أعلن أرقام لاعبيه للموسم الجديد، إذ كُشِف عن حصول ويليامز على الرقم 10.

ونشر بيلباو مقطع فيديو للحظة حصول اللاعب على القميص الجديد، لتشير الصحف الإسبانية إلى أن ذلك قد يكون بمنزلة إعلان عن استمرار النجم الشاب مع الفريق الباسكي.

يذكر أن نيكو ويليامز تألق مع منتخب إسبانيا تألقًا لافتًا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" إذ صنع شراكة مميزة مع الجناح الآخر لامين يامال نجم برشلونة.

وشارك ويليامز مع بيلباو 39 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 8 أهداف، وصنع 19 آخرين.