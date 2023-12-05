كلوب: محمد صلاح أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق
كال يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المديح للدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، واصفا إياه بأنه يعد من أعظم لاعبي كرة القدم وأحد أساطير ليفربول والدوري الإنجليزي.
ويحل ليفربول ضيفاً على شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء.
ويقترب صلاح من تسجيل الهدف رقم 200 له مع الريدز في جميع المسابقات، حيث يخوض موسمه السابع مع الفريق، ولا تزال أرقامه في تصاعد، حيث يعتبر أفضل لاعبي الفريق حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الثلاثاء: "شاهدت تطور محمد صلاح من أول محادثة معه إلى محادثاتنا الآن، لاعب قيادي واستثنائي وأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق بدون شك".
وأضاف: "لست متأكدا من أنني سأقوم بتدريب لاعب مثله مرة أخرى. تطوره لا يصدق ومثير للإعجاب للغاية، صلاح كان بإمكانه الحصول على الكرة وتسجيل هدفه رقم 200 لكن مع ذلك مرر الكرة لواتارو إندو والذي أحرز هدف التعادل من خلاله في المباراة الماضية ضد فولهام".
وعن مواجهة شيفيلد المتعثر هذا الموسم في البريميرليغ، قال كلوب: "بالطبع سيكون هناك خطورة منهم، هناك شغف كبير بوجود مدربهم السابق مرة أخرى كريس وايلدر، وأنا متأكد أنه سيحظى باستقبال جيد، الأجواء ستكون قوية في ملعبهم غدًا والطريقة الوحيدة لتهدئتها هي من خلال اللعب بأسلوبنا وهذا ما علينا فعله لأن عدا ذلك فهو غير ممكن لأن هذا الدوري الممتاز".
وتابع: "نحن بفترة صعبة جدًا، علينا التركيز على شيفيلد يونايتد وتقديم أفضل مباراة ثم المضي قدمًا، نمتلك خيارات كافية وسنحاول استخدامها بهذه الفترة، لدينا مباراة مساء الأربعاء ثم ظهيرة السبت، بالطبع نحن بحاجة لتأثير اللاعبين من الدكة".
وعن إصابات ماتيب وأليسون بيكر، أشار: "الأمور لا تبدو جيدة مع ماتيب، لم يُجرِ الفحوصات الطبية بالكامل لكن الأمور ليست مبشرة بصراحة، أما أليسون فهو قريب من العودة لكنه ما زال مصابًا وهو مستبعد من لقاء الغد".
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما يأتي شيفيلد يونايتد بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط.