كلوب: محمد صلاح أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق

ويحل ليفربول ضيفاً على شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء.

ويقترب صلاح من تسجيل الهدف رقم 200 له مع الريدز في جميع المسابقات، حيث يخوض موسمه السابع مع الفريق، ولا تزال أرقامه في تصاعد، حيث يعتبر أفضل لاعبي الفريق حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الثلاثاء: "شاهدت تطور محمد صلاح من أول محادثة معه إلى محادثاتنا الآن، لاعب قيادي واستثنائي وأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق بدون شك".

وأضاف: "لست متأكدا من أنني سأقوم بتدريب لاعب مثله مرة أخرى. تطوره لا يصدق ومثير للإعجاب للغاية، صلاح كان بإمكانه الحصول على الكرة وتسجيل هدفه رقم 200 لكن مع ذلك مرر الكرة لواتارو إندو والذي أحرز هدف التعادل من خلاله في المباراة الماضية ضد فولهام".