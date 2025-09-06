أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري السعودي

كشفت تقارير إحصائية حديثة عن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، التي تصدّرها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

ويواصل الدوري السعودي خطف الأضواء على المستوى العالمي، بعد أن أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز الوجهات الكروية بفضل الاستثمارات الضخمة والصفقات المدوية التي ضمّت عددًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وتصدّر القائمة كريستيانو رونالدو، إذ يتقاضى سنويًا نحو 240 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تصل إلى 50 مليون دولار، مع حوافز أخرى، رغم بلوغه الأربعين من عمره.

وجاء في المركز الثاني النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي، الذي يمتد عقده مع "الراقي" حتى عام 2027، ويتقاضى راتبًا سنويًا يقارب 60 مليون دولار.

واحتل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، المركز الثالث براتب سنوي أساسي يبلغ نحو 58 مليون دولار، يليه رابعًا السنغالي ساديو ماني نجم النصر براتب سنوي يقارب 46 مليون دولار.

وفي المركز الخامس، جاء السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، براتب سنوي يقارب 40 مليون دولار، ليصبح بذلك أحد أعلى المدافعين أجرًا في العالم.

واحتل المركز السادس مهاجم الأهلي الإنجليزي إيفان توني براتب سنوي يقارب 37 مليون دولار، مع المكافآت، فيما جاء الفرنسي نغولو كانتي لاعب الاتحاد سابعًا براتب سنوي يبلغ نحو 29 مليون دولار.

وشارك في المركزين الثامن والتاسع الصربيان ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال السابق الذي انتقل للريان القطري، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، إذ يتقاضى كل منهما نحو 29 مليون دولار سنويًا.

واختتم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر القائمة في المركز العاشر، براتب سنوي يتراوح بين 26 و28 مليون دولار.