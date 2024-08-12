على مر السنين، ضمَّ ريال مدريد نخبة من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، ومن بين هؤلاء اللاعبين الأسطوريين، كان هناك العديد من اللاعبين الرائعين الذين ارتدوا القميص رقم 9، من كريستيانو رونالدو، الذي ارتداه في البداية قبل أن يحصل على القميص رقم "7"، إلى ألفريدو دي ستيفانو، الذي يُعتبر على نطاق واسع واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، وكان جزءًا رئيسيًا من الفريق الذي فاز بتلك الكؤوس الأوروبية الأولى.

وحاليا سيبدأ الدولي الفرنسي كيليان مبابي فصلا جديدا في مسيرته الكروية مع "الميرنغي"، في صفقة انتقال حر بالقميص رقم 9 الذي يرتديه أول مرة.

وقام النادي الملكي بتقديم مبابي لاعبا جديدا في صفوفه، في حفل أقيم بملعبه "سانتياغو برنابيو"، بحضور جماهيري كبير.

ووفقا لتأكيدات العديد من التقارير، فإن الجماهير قد ترى مبابي رسميا بالقميص الملكي في مواجهة أتالانتا بنهائي السوبر الأوروبي الذي سيقام يوم 14 أغسطس الجاري.

ونرصد في التقرير الآتي، أفضل من ارتدوا رقم 9 في ريال مدريد.

10- الكرواتي دافور شوكر

شوكر كان جزءاً من الفريق الذي أعاد العملاق الإسباني إلى طرق الانتصارات، وبالأخص بين عامي 96 و98، إذ شارك في 69 مباراة وسجل 34 هدفا.

9-إيميليو بوتراغينو

بوتراغينو الذي دافع عن ألوان ريال مدريد بين أعوام 1984- 1995، وكان يلقب بالنسر بسبب غريزته الهجومية أمام المرمى، وكان يرتدي طوال مسيرته الرقم 7 باستثناء موسم 1984/85 الذي ارتدى فيه رقم 9، وكان بوتراغينيو قادراً على اللعب كمهاجم مركزي، أو كمهاجم ثانٍ، أو على الأطراف، وسجل 14 هدفاً في موسمه الذي ارتدى فيه القميص رقم تسعة.

8-ريمون كوبا

واعتاد كوبا ارتداء القميص رقم "7"، لكنه ارتدى القميص رقم "9" في موسم 1958/59 مع ريال مدريد، ورغم أنه لم يكن غزير التسجيل، إلا أن كوبا كان واحدًا من أعظم لاعبي عصره، إذ فاز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1958، وكان وصيفًا في العام التالي لزميله في الفريق ألفريدو دي ستيفانو.

7-إيفان زامورانو

زامورانو الذي انضم إلى ريال مدريد قادمًا من إشبيلية، حيث قاد الميرنغي لانتزاع لقب الدوري الإسباني من الغريم التقليدي برشلونة، الذي كان قد فاز به لأربع سنوات متتالية قبل أن يفوز به ريال مدريد في عام 1995، إذ أنهى زامورانو الموسم كهداف الدوري برصيد 28 هدفًا وأبرزها الثلاثية في مرمى البلوغرانا.

6-كريستيانو رونالدو

ترتيب رونالدو كان ليكون مختلفا إذا كان التقييم يعتمد على تأثيره العام في ريال مدريد، لكن هذا التصنيف يتعلق فقط باللاعبين الذين ارتدوا الرقم "9"، وهو الرقم الذي ارتداه رونالدو لموسم واحد فقط في 2009/10، إذ حصل عليه من اللاعب الأرجنتيني خافيير سافيولا، بعد هذا الموسم، عاد رونالدو لارتداء الرقم "7".

بالطبع، من المستحيل تقريبًا عدم إدراج رونالدو في أي قائمة تتعلق بأي جانب من جوانب الهجوم في ريال مدريد، فترته كرقم تسعة كانت جيدة جدًا، حيث حقق نسبة أهداف مقارنة بالمباريات أكثر من معقولة، مما أعطى لمحة عن الكم الهائل من الأهداف التي سجلها في السنوات اللاحقة، ليصبح الهداف التاريخي لريال مدريد.

5-ألونسو غونزاليس

غونزاليس، الذي مثل الريال بين أعوام 71-1988، نجح في تسجيل 284 هدفًا لريال مدريد في أكثر من 600 مباراة على مدى 17 عامًا، ورغم أنه ارتدى أحيانًا الأرقام ثمانية وأحد عشر، إلا أنه ارتدى الرقم تسعة لعدة مواسم، وسجل 23 هدفًا في الدوري الإسباني خلال موسم 1979/80، الذي فاز فيه ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الثالثة على التوالي.

4- رونالدو نازاریو

بين أعوام 2002 و2007، ظهر البرازيلي رونالدو على الساحة العالمية مع برشلونة بعد أن تألق في صفوف آيندهوفن.

ثم مع إنتر ميلان، عانى الظاهرة رونالدو من إصابات خطيرة في الركبة كادت أن تنهي مسيرته، لكنه تمكن من العودة وتسجيل هدفي البرازيل في نهائي كأس العالم 2002، الذي انتهى بفوزهم 2-0، بعد ذلك، انتقل إلى ريال مدريد حيث نجح في تسجيل أكثر من 100 هدف قبل أن تبدأ قدرته على التألق بشكل أسبوعي في التراجع.

3-هيوغو سانشيز

سانشيز الذي دافع عن قميص الملكي بين أعوام 1985-1992، والذي كان يتمتع بموهبة تسجيل الأهداف الرائعة والألعاب البهلوانية خلال فترته مع ريال مدريد.

وحقق سانشيز الكثير من الألقاب في ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث فاز بخمسة ألقاب دوري إسباني متتالية، كان موثوقًا به لتنفيذ ركلات الجزاء، وحتى ظهور كريستيانو رونالدو، كان سانشيز يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد من ركلات الجزاء المسجلة في الدوري الإسباني، برصيد 56 ركلة.

2-كريم بنزيما

استحق النجم الفرنسي كريم بنزيما المركز الثاني كأفضل من ارتدى القميص رقم 9، وذلك بين أعوام 2009 و2023، وعلى الرغم من أنه ارتدى القميص رقم 11 في البداية، إلا أن بنزيما ارتدى القميص رقم 9 لمدة 13 موسمًا خلال فترة ناجحة بشكل مذهل للنادي، لم يكن الأمر مقتصرًا على العدد الهائل من الأهداف التي سجلها لريال مدريد، والتي بلغت 354 هدفًا، مما يجعله ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي بعد كريستيانو رونالدو، بل كان أيضًا حاضرًا لتسجيل الأهداف في اللحظات الحاسمة، من بينها الهاتريك ضد باريس سان جيرمان، بعد تأخر الفريق في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وحتى المعجزة ضد مانشستر سيتي في عام 2022، عندما سجل ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والتسعين ليأخذ النادي إلى نهائي دوري الأبطال، البطولة التي فاز بها بنزيما خمس مرات مع ريال مدريد، وهو يرتدي القميص رقم 9.

1-دي ستيفانو

في الصدارة جاء النجم ألفريدو دي ستيفانو الذي لعب للملكي بين 1964-1953، والذي كان ولا يزال الرجل الرئيسي عندما يتعلق الأمر بتاريخ ريال مدريد، صحيح أنه لم يسجل نفس عدد الأهداف للنادي مثل كريستيانو رونالدو، ولم يتفوق على بنزيما أو راؤول - الذي ارتدى القميص رقم 7 - في كتب تاريخ النادي، ولكن عند مناقشة اللاعبين الذين ارتدوا الرقم 9 في النادي من حيث الإنجازات والإرث، لا يمكن تجاهل الأرجنتيني الصلب.

فبجانب كونه مهاجمًا، كان دي ستيفانو قائدًا بمهاراته وقوته ورؤيته، ويُقال إنه كان بإمكانه اللعب في أي مركز، بالإضافة إلى ذلك، كان القوة الدافعة وراء الفوز بخمس كؤوس أوروبية متتالية بين عامي 1956 و1960، حيث سجل في كل من تلك النهائيات، بما في ذلك الهاتريك الذي سجله في النهائي الأخير، ليصل مجموع أهدافه في نهائيات كأس أوروبا إلى سبعة.