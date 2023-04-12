تود بويلي: تشيلسي سيفوز على ريال مدريد 3/0 (فيديو)
توقع تود بويلي الشريك في ملكية نادي تشيلسي الإنجليزي، أن يتغلب فريقه على ريال مدريد 3-0 على ملعب سانتياغو برنابيو، اليوم الأربعاء، خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
ويلتقي الفريقان على إستاد سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لوري أبطال أوروبا.
يتوجه البلوز إلى مدريد لخوض مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ويُنظر إليهم على أنهم "مستضعفون" وسط موسمهم السيئ.
وقال تود بويلي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": " تشيلسي سيفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة.. لدي إيمان كبير بذلك".
رجل الأعمال الأمريكي يدرك حجم العمل الذي لا يزال يحتاج إلى القيام به في النادي، لقد أنفقوا أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني منذ أن أصبح مالكا مشاركا في مايو الماضي.
ويبدو من غير المحتمل إلى حد ما أن يتمكن البلوز من تحقيق فوز 3-0 على مدريد في البرنابيو. ومع ذلك، فإن فريق لامبارد سوف يشعر بالارتياح لكونه آخر فريق يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في دوري أبطال أوروبا ضد فريق كارلو أنشيلوتي.
وكان الفريقان التقيا في نفس الدور بهذه المسابقة في الموسم الماضي، وفاز ريال مدريد على تشيلسي 3-1 في عقر داره ذهاباً، ورد تشيلسي إيابا بالفوز 3-2 على ملعب ريال مدريد، ولكن الأخير تأهل لنصف النهائي بالفوز 5-4 في مجموع المباراتين.
وتزداد أهمية المواجهة بين الفريقين في الموسم الحالي، بعدما أصبح استكمال طريق البحث عن اللقب الأوروبي على قمة أولويات كل من الفريقين في الموسم الحالي؛ نظرا لابتعاد كليهما عن سباق المنافسة على لقب الدوري المحلي.
وخسر ريال مدريد أمام فياريال 2-3 مطلع هذا الأسبوع، ليبتعد خطوة جديدة عن الحفاظ على اللقب المحلي، بعدما اتسع الفارق الذي يفصله عن برشلونة المتصدر إلى 13 نقطة.
كما واصل تشيلسي مسلسل نتائجه المتراجعة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخسر أمام وولفرهامبتون 0-1 مطلع هذا الأسبوع ليتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق كبير عن الصدارة، وكذلك عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل.