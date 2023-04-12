تود بويلي: تشيلسي سيفوز على ريال مدريد 3/0 (فيديو)

رجل الأعمال الأمريكي يدرك حجم العمل الذي لا يزال يحتاج إلى القيام به في النادي، لقد أنفقوا أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني منذ أن أصبح مالكا مشاركا في مايو الماضي.

ويبدو من غير المحتمل إلى حد ما أن يتمكن البلوز من تحقيق فوز 3-0 على مدريد في البرنابيو. ومع ذلك، فإن فريق لامبارد سوف يشعر بالارتياح لكونه آخر فريق يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في دوري أبطال أوروبا ضد فريق كارلو أنشيلوتي.

وكان الفريقان التقيا في نفس الدور بهذه المسابقة في الموسم الماضي، وفاز ريال مدريد على تشيلسي 3-1 في عقر داره ذهاباً، ورد تشيلسي إيابا بالفوز 3-2 على ملعب ريال مدريد، ولكن الأخير تأهل لنصف النهائي بالفوز 5-4 في مجموع المباراتين.