ديوكوفيتش يهزم روبليف ويبلغ الدور قبل النهائي في ويمبلدون
تأخر نوفاك ديوكوفيتش، المرشح الأوفر حظًا، في النتيجة لأول مرة في نسخة هذا العام من بطولة ويمبلدون للتنس، لكنه سحق منافسه أندريه روبليف في النهاية بنتيجة 4-6 و6-1 و6-4 و6-3 ليبلغ الدور قبل النهائي، اليوم الثلاثاء.
خطف روبليف المصنف السابع المجموعة الافتتاحية لكنه أيقظ المارد النائم ليعاقبه ديوكوفيتش ويستمر في طريقه للفوز بلقبه الخامس تواليا في ويمبلدون.
وقدم روبليف بعض اللمحات الرائعة في التنس تضاهي اللاعبين الكبار في العالم.
لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عاما من بلوغ الدور قبل النهائي للمرة 46 في البطولات الأربع الكبرى، معادلا الرقم القياسي للبطل ثماني مرات روجر فيدرر.
وسيلتقي المصنف الثاني ديوكوفيتش مع يانيك سينر في ظهوره الـ12 في الدور قبل النهائي لويمبلدون بعد أن تغلب اللاعب الإيطالي أيضا على منافسه الروسي رومان سافيولين في وقت سابق.
وحين كسر روبليف إرسال ديوكوفيتش في الشوط الثامن بفضل ضرباته الأمامية القوية وحافظ على إرساله الشخصي ليفوز بالمجموعة الأولى، بدا أن الفوز الأول في دور الثمانية ببطولة كبرى في المحاولة الثامنة بات ممكنا حتى أمام منافس لم يخسر في الملعب الرئيسي منذ عشر سنوات.
لكن سرعان ما أعاد ديوكوفيتش فرض هيمنته في المجموعة الثانية التي جاءت من طرف واحد.
وسيطر اللاعب الصربي على اللعب حيث كسر إرسال منافسه في بداية المجموعة الثالثة لكن روبليف لم يستسلم ودفع ديوكوفيتش لأقصى حدوده قبل أن يصبح اللاعب الصربي على بعد مجموعة واحدة من تحقيق انتصاره 33 تواليا في ويمبلدون.
وتأخر روبليف البالغ من العمر 25 عاما 3-1 في المجموعة الرابعة ولم يكن هناك عودة، حيث أنهى ديوكوفيتش الفوز في مباراته 400 بالبطولات الأربع الكبرى، وهو إنجاز لم يبلغه سوى فيدرر وسيرينا وليامز.