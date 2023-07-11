ديوكوفيتش يهزم روبليف ويبلغ الدور قبل النهائي في ويمبلدون

تأخر نوفاك ديوكوفيتش، المرشح الأوفر حظًا، في النتيجة لأول مرة في نسخة هذا العام من بطولة ويمبلدون للتنس، لكنه سحق منافسه أندريه روبليف في النهاية بنتيجة 4-6 و6-1 و6-4 و6-3 ليبلغ الدور قبل النهائي، اليوم الثلاثاء.

خطف روبليف المصنف السابع المجموعة الافتتاحية لكنه أيقظ المارد النائم ليعاقبه ديوكوفيتش ويستمر في طريقه للفوز بلقبه الخامس تواليا في ويمبلدون.

وقدم روبليف بعض اللمحات الرائعة في التنس تضاهي اللاعبين الكبار في العالم.

لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عاما من بلوغ الدور قبل النهائي للمرة 46 في البطولات الأربع الكبرى، معادلا الرقم القياسي للبطل ثماني مرات روجر فيدرر.