النصر السعودي يرفض عرضًا لرحيل نجمه للدوري الإسباني

رفض نادي النصر السعودي عرضًا من الدوري الإسباني للتعاقد مع أحد نجومه في الموسم المقبل.

ويستهدف النصر تدعيم صفوفه بعدة صفقات متميزة للمنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي في الموسم المقبل بجانب بطولة النخبة الآسيوية.