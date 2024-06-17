النصر السعودي يرفض عرضًا لرحيل نجمه للدوري الإسباني
رفض نادي النصر السعودي عرضًا من الدوري الإسباني للتعاقد مع أحد نجومه في الموسم المقبل.
ويستهدف النصر تدعيم صفوفه بعدة صفقات متميزة للمنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي في الموسم المقبل بجانب بطولة النخبة الآسيوية.
وكشف الصحفي رودي غاليتي عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس عن تلقي النصر عرضًا من أحد أندية الدوري الإسباني للحصول على خدمات المدافع الدولي إيمريك لابورت في الموسم المقبل.
وأشار إلى أن العرض وصلت قيمته إلى 14 مليون دولار ولكن إدارة النصر رفضت تمامًا فكرة الاستغناء عن لابورت مقابل هذا المبلغ.
وأكد الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن لابورت تلقى عروضًا أوروبية لضمه على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.
وأوضح أن إدارة النصر لا تفضل رحيل لابورت على سبيل الإعارة وتفكر في الاستغناء عن خدماته نهائيًا حال تلقيه عرضًا مناسبًا للرحيل عن صفوف الفريق.
ويخوض لابورت حاليًا مع منتخب إسبانيا منافسات كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا.
واستهل المنتخب الإسباني مشواره بالبطولة القارية بفوز عريض على حساب كرواتيا بنتيجة 3-0 أمس السبت في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.