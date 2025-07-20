أقل من طلبات الأهلي.. أسطورة الزمالك يفجر مفاجأة حول رحيل وسام أبو علي (صورة)

أثار خالد الغندور، أسطورة نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، جدلا واسعا بشأن اقتراب رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، عن النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم المهاجم الفلسطيني بالرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الأيام الماضية في ظل تلقيه العديد من العروض في الفترة الماضية، عقب الأداء المميز الذي يقدمه برفقة فريقه.

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ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي، على بيع وسام أبو علي إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى، التي تتعلق بعدد الأهداف ومشاركات اللاعب وكذلك نسبة إعادة البيع.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للأسف وسام تمرد وسيتم بيعه بثمن أقل من طلبات الأهلي، أيضا الأهلي سيدفع 20% للنادي السويدي من مجمل بيعه".

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وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الأهلي لن يبيع وسام أبو علي بأقل من 10 ملايين دولار أمريكي، ولكن في ظل إصرار اللاعب وتمرده وعدم انضمامه لمعسكر الفريق الإعدادي المقام في تونس، قررت الإدارة بيع اللاعب على الفور والاستفادة من أموال رحيله في ضم مهاجم آخر.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

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وظهر المهاجم الفلسطيني برفقة الفريق الأحمر خلال الموسم الماضي، في 34 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وخاض صاحب الـ 26 عاما مع الأهلي 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفا وصنع 10، وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.