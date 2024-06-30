"كهربا" يطلب الرحيل عن الأهلي المصري

طلب محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم الأهلي المصري، الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.

وتوترت العلاقة بين كهربا ومدربه السويسري مارسيل كولر بعدما تحفظ المدرب على أداء اللاعب في تدريبات المستبعدين من لقاء فاركو بالدوري المصري بحالة من عدم الجدية.

وخرج اللاعب من قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدًا الإثنين بالدوري المصري؛ بسبب الخلاف مع كولر.