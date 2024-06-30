"كهربا" يطلب الرحيل عن الأهلي المصري
طلب محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم الأهلي المصري، الرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.
وتوترت العلاقة بين كهربا ومدربه السويسري مارسيل كولر بعدما تحفظ المدرب على أداء اللاعب في تدريبات المستبعدين من لقاء فاركو بالدوري المصري بحالة من عدم الجدية.
وخرج اللاعب من قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدًا الإثنين بالدوري المصري؛ بسبب الخلاف مع كولر.
وقال مصدر مطلع لـ "إرم نيوز" إن كهربا طلب من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب سرعة الموافقة على رحيله خاصة أن علاقته وصلت مع كولر إلى طريق مسدود.
وأشار إلى أن كهربا تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الإماراتي بجانب عرض آخر من أحد أندية دوري يلو السعودي.
وأكد أن كهربا شرح لرئيس الأهلي أسباب رغبته في الرحيل وعلى رأسها توتر علاقته مع كولر وهو ما يدفعه لعدم الاستمرار مع الفريق منعًا لحدوث أي أزمات.
وقال المصدر: "الخطيب حاول تهدئة غضب اللاعب بسبب عدم مشاركته في لقاء فاركو، ولكن كهربا ما زال متمسكًا بموقفه وهو ما دفع رئيس الأهلي للموافقة على طلبه بشكل مبدئي".
وانضم كهربا للأهلي في شهر يناير 2020 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا بعد رحيل كهربا عن صفوف الزمالك في صيف 2019 بداعي نهاية عقده إلا أن إدارة الزمالك حصلت على حكم نهائي بتغريم اللاعب مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد وقام اللاعب بدفع الغرامة في العام الحالي بعدما تعرض من قبل للإيقاف لعدم سداد الغرامة.