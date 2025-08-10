مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر السعودي وألميريا الإسباني

يلتقي النصر السعودي مساء اليوم الأحد منافسه ألميريا الإسباني تحضيراً للموسم الكروي الجديد 2025 – 2026.

ويخوض النصر بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس فترة إعداد قوية خاض خلالها معسكراً في النمسا بجانب معسكر تدريبي في البرتغال.

وقد تشهد مباراة ألميريا الظهور الأول للوافد الجديد إينيغو مارتينيز المنضم إلى صفوف النصر السعودي في الساعات القليلة الماضية.

وأعلن النصر تعاقده مع مارتينيز مدافع برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر فجر اليوم الأحد في صفقة مدوية.

ويتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة النصر السعودي وألميريا الإسباني الودية:

التشكيل الرسمي