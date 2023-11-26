نادي الهلال يعلن إصابة حسان تمبكتي في الساق
أعلن الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، إصابة مدافعه حسان تمبكتي في الساق، دون تحديد مدة العلاج.
وشارك تمبكتي من على مقاعد البدلاء في فوز الهلال 9/0 على مضيفه الحزم، أمس السبت، ليحقق فريق المدرب جورجي جيسوس أكبر نتيجة في تاريخ الدوري السعودي.
ويحل الهلال ضيفا على نافباخور نامانجان الأوزبكي، في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.
ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا ويملك 10 نقاط من 4 مباريات، وهو نفس رصيد نافباخور نامانجان، في حين يملك نساجي مازاندران 3 نقاط ولا يملك مومباي سيتي أية نقطة.
وقال الهلال، عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي: "أوضحت الفحوصات الطبية إصابة حسان تمبكتي في عضلة الساق الخلفية وذلك أثناء مجريات لقاء الفريق أمس أمام الحزم".
وانضم تمبكتي (24 عاما) إلى الهلال من الشباب في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة قالت وسائل إعلام إنها ستكون الأغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين.
ولا يشارك تمبكتي ضمن التشكيلة الأساسية مع الهلال، وخاض سبع مباريات فقط مع الفريق في الدوري.
ويتصدر الهلال الدوري السعودي وله 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن النصر.
وبعد مواجهة نافباخور نامانجان، سيلعب الهلال مع منافسه التقليدي النصر، يوم الجمعة 1 ديسمبر، في قمة مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.