نادي الهلال يعلن إصابة حسان تمبكتي في الساق

أعلن الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، إصابة مدافعه حسان تمبكتي في الساق، دون تحديد مدة العلاج.

وشارك تمبكتي من على مقاعد البدلاء في فوز الهلال 9/0 على مضيفه الحزم، أمس السبت، ليحقق فريق المدرب جورجي جيسوس أكبر نتيجة في تاريخ الدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على نافباخور نامانجان الأوزبكي، في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.