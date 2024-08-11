تعثرت صفقة انتقال اللاعب سامو أوموروديون مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني إلى تشيلسي الإنجليزي بعدما كانت على وشك الاكتمال بشكل رسمي.

ولفت أوموروديون الأنظار في مشاركته مع منتخب إسبانيا خلال منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق المنتخب الإسباني ذهبية منافسات كرة القدم على حساب فرنسا في اللقاء النهائي.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس إن سامو سيعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد بعد تعثر انتقاله إلى تشيلسي.

وأوضح أن الصفقة تعثرت بشكل مؤكد بدون أسباب معلنة مؤكدًا أن هناك محاولات من جانب أتلتيكو مدريد للحصول على عرض مناسب لبيع اللاعب في الفترة القادمة.

وأكدت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن إدارة أتلتيكو مدريد لم تتوصل في النهاية لاتفاق مناسب مع تشيلسي لبيع أومورديون.

وأشارت إلى أن أومورديون لم ينجح في عبور الكشف الطبي بالشكل المطلوب وهو ما تسبب في انهيار الصفقة.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع روبن لو نورماند مدافع ريال سوسييداد بجانب ألكسندر سورلوث مهاجم فيا ريال.

ويستعد أتلتيكو مدريد لإتمام التعاقد مع جوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

واستغنى الروخي بلانكوس عن خدمات بعض لاعبيه على رأسهم ألفارو موراتا وستيفان سافيتش وجابريل باوليستا بجانب إعارة ساؤول نيغويز بخلاف رحيل فيتولو وممفيس ديباي.

وعاد سامو أوموروديون من تجربة إعارة قضاها مع فياريال في الموسم الماضي.