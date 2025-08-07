"منتظر أبو 120 مليونا".. أسطورة الزمالك يوجه رسالة نارية لزيزو (صورة)

وجه خالد الغندور، أسطورة نادي الزمالك السابق، رسالة نارية إلى أحمد سيد "زيزو"، المنتقل حديثًا لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض، خاصة مع قرب انطلاق بطولة الدوري المحلي.

ويستعد 21 فريقًا لخوض موسم استثنائي جديد للدوري المصري، مساء الجمعة، وسط توقعات بأنه سيكون موسمًا محتدمًا في ظل التعاقدات القوية للأندية خلال فترة الانتقالات من أجل حجز مركز متقدم في البطولة العريقة.

وستقام المسابقة بمشاركة 21 فريقًا على مرحلتين، تقام الأولى بنظام الدوري من دور واحد ثم تنقسم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية من الأول حتى السابع التي ستنافس على اللقب، بينما تضم الثانية 14 فريقًا من الثامن حتى الـ21 ستنافس على النجاة من الهبوط. وفي النهاية سيهبط أربعة أندية وصعود ثلاثة الموسم المقبل.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 45 لقبًا يليه الزمالك 14 لقبًا ثم الإسماعيلي ثلاثة ألقاب ثم غزل المحلة بلقب وحيد.

ويستهل الزمالك مشواره في الموسم الجديد، يوم الجمعة، عندما يحل ضيفًا على سيراميكا كليوباترا، فيما يواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت، يوم السبت، إذ من المنتظر أن تشهد المشاركة الأولى لـ"زيزو" مع الفريق الأحمر محليًّا، بعدما خاض معه 3 مباريات سابقة في كأس العالم للأندية.

وصاحب انتقال زيزو للأهلي جدلًا ما زال مستمرًّا بسبب القيمة المالية الضخمة التي تردد أنه تلقاها في راتبه، خاصة مع عملية انتقاله كلاعب حر.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا منتظر الدوري عايز أشوف اللاعب الذي يحصل على 120 مليون جنيه هيعمل إيه، واللاعب الذي يحصل على 18 مليون جنيه هيعمل إيه، واللاعب الذي يحصل على 30 مليونًا هيعمل إيه، وما هي الفوارق بين هؤلاء اللاعبين في الملعب".

وجاءت الرسالة الساخرة من نجم الزمالك السابق في إطار انتقاداته المستمرة لارتفاع أسعار اللاعبين المصريين بشكل مبالغ فيه، وتأكيده دائمًا عأنه لا يوجد لاعب يستحق حصد هذه المبالغ، منتقدًا الأندية التي تبالغ دائمًا خاصة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك من أجل خطف اللاعبين بأي طريقة؛ ما يسبب أزمة كبيرة في غرف خلع الملابس بين اللاعبين.