رسميًا.. برونو فرنانديز قائدا جديدا لمانشستر يونايتد
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اختيار البرتغالي برونو فرنانديز قائدا جديدا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لزميله هاري ماغواير.
وسيحل اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، محل المدافع هاري ماغواير، الذي جرده المدرب إريك تن هاج من شارة قيادة الفريق، بعد أن فشل الدولي الإنجليزي في تأمين مكانه في الفريق الأول.
وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا قال فيه: "تم اختيار برونو فرنانديز ليكون قائد يونايتد الجديد".
وأضاف: "ارتدى لاعب الوسط البرتغالي بالفعل شارة القيادة في العديد من المناسبات، وأكد إريك تن هاج أنه سيقود الفريق الآن بشكل دائم".
فيرنانديز، الذي سجل 64 هدفًا وصنع 54 في 185 مباراة للنادي في جميع المسابقات، كان قائدًا في غياب ماغواير، الذي قضى معظم الموسم الماضي على مقاعد البدلاء أو أصيب.
وكان الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أعلن تجريد ماغواير من شارة القيادة، وأكد له أنه سيقوم بتغيير قائد الفريق.
وربطت تقارير إعلامية بريطانية المدافع باحتمال الرحيل عن النادي.
وتتواصل استعدادات يونايتد حاليا للموسم الجديد وفاز 1-صفر على أولمبيك ليون وديا أمس الأربعاء.
وسيسافر يونايتد إلى الولايات المتحدة لمواجهة أرسنال وريكسهام وريال مدريد وبروسيا دورتموند وديا قبل انطلاق الموسم الجديد.
وسيعود يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فشله في التأهل للبطولة في موسم 2021-2022.