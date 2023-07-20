رسميًا.. برونو فرنانديز قائدا جديدا لمانشستر يونايتد

وسيحل اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، محل المدافع هاري ماغواير، الذي جرده المدرب إريك تن هاج من شارة قيادة الفريق، بعد أن فشل الدولي الإنجليزي في تأمين مكانه في الفريق الأول.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا قال فيه: "تم اختيار برونو فرنانديز ليكون قائد يونايتد الجديد".

وأضاف: "ارتدى لاعب الوسط البرتغالي بالفعل شارة القيادة في العديد من المناسبات، وأكد إريك تن هاج أنه سيقود الفريق الآن بشكل دائم".

فيرنانديز، الذي سجل 64 هدفًا وصنع 54 في 185 مباراة للنادي في جميع المسابقات، كان قائدًا في غياب ماغواير، الذي قضى معظم الموسم الماضي على مقاعد البدلاء أو أصيب.